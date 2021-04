Scandalul rasist urias din Spania continua! Jucatorul abuzat al Valenciei rupe tacerea! "M-a facut negru de r***t"

Partida dintre Cadiz si Valencia a avut parte de un incident extrem de neplacut.

In minutul 29 de meciului, un incident petrecut intre Juan Cala de la Cadiz si Mouctar Diakhaby de la Valencia a facut ca partida sa fie intrerupta. Dupa toate informatiile, ar fi fost vorba despre jigniri rasiste aduse de jucatorul spaniol al lui Cadiz, care l-a facut pe Diakhaby "negru de rahat" in urma unui duel mai aprig in careul Valenciei.

Meciul a fost intrerupt, dupa ce jucatorii "lieliecilor" au iesit de pe teren in semn de solidaritate fata de colegul lor abuzat, insa au revenit la sentimente mai bune dupa discutii avute la vestiar cu toate partile impicate. Conform Marca, arbitrul partidei a consemnat in raportul de joc toate cele intamplate, dupa cum urmeaza:

"In minutul 29 am intrerupt jocul din cauza unei confruntari intre jucatori din ambele echipe. Jucatorul Valenciei cu nr. 12, Mouctar Diakhaby, imi spune ca i-au fost adresat urmatoarele cuvinte: 'Negru de rahat' de catre jucatorul cu nr. 16 de la Cadiz, Juan Cala, insa acest fapt nu a fost perceput de niciunul dintre membrii echipei de arbitraj....".



Jucatorul francez al Valenciei a fost schimbat dupa reluarea partidei, iar cel de la Cadiz a ramas la cabine dupa ce a fost finalizata prima repriza din meci, castigat in cele din urma de gazde, 2-1.