Marca americană de echipament sportiv Reebok a negat, marţi, că ar fi cerut eliminarea logo-ului său de pe tricourile echipelor naţionale ale Federaţiei Israeliene de Fotbal (IFA), contracarând afirmaţiile făcute de presa israeliană, conform Reuters.

''Reebok este mândră de performanţa sa ca unificator al tuturor culturilor pe teren şi în afara lui. Ştirile din agenţiile de ştiri israeliene care susţin că Reebok a cerut IFA să elimine logo-urile sale de pe echipamentele echipelor naţionale pur şi simplu nu sunt adevărate'', a declarat un purtător de cuvânt, potrivit Agerpres. ''Vom continua să onorăm angajamentul mărcii noastre şi al licenţiatului nostru local faţă de IFA. Nu facem politică; facem sport'', a adăugat sursa menţionată.

Puma rupt parteneriatul cu naționala Israelului

IFA a confirmat pentru Reuters că echipamentele echipelor din meciurile internaţionale vor continua să afişeze logo-ul companiei Reebok, la fel ca înainte.

În decembrie 2023, compania germană de echipament sportiv Puma şi-a încheiat sponsorizarea echipei naţionale de fotbal a Israelului, o decizie despre care firma a spus că a fost luată în 2022.

