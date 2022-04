Starul francez a izbuti o dublă în decurs de doar trei minute, în prima repriză, când l-a învins pe Edouard Mendy cu lovituri de cap imparabile, iar la prima fază din actul secund a profitat de o neînțelegere între goalkeeper-ul lui Chelsea și Antonio Rudiger, reușind tripla și ducând scorul la 3-1 în favoarea lui Real Madrid.

Karim Benzema a ajuns la 37 de goluri marcate în cele 36 de meciuri jucate în această stagiune, fiind cel mai bun sezon din cariera vârfului care va împlini 35 de ani în luna decembre.

Fotbalistul lui Real Madrid a marcat de 11 ori în cele opt meciuri jucate în acest sezon de Champions League, devenind primul francez din istorie care înscrie de peste 10 ori într-o singură stagiune din această competiție.

Mai mult, Benzema e primul fotbalist care marchează o triplă împotriva lui Chelsea în competițiile europeană. Totul, în decurs de doar 46 de minute, anunță Opta.

3 - Karim Benzema has become the first player ever to score a European hat-trick against Chelsea, with the Frenchman scoring his three goals after just 46 minutes of the game. Genius. pic.twitter.com/L57UMw8xwl