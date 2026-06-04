OFICIAL Benfica Lisabona, comunicat despre plecarea lui Jose Mourinho la Real Madrid: ”15 milioane de euro”

Benfica Lisabona, comunicat despre plecarea lui Jose Mourinho la Real Madrid: ”15 milioane de euro” Fotbal extern
SPORT.RO
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Miercuri seară, pe contul oficial de campanie al lui Florentino Perez, a apărut un videoclip prin care este anunțată venirea lui Jose Mourinho.

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Din articol

Tehnicianul portughez apare îmbrăcat în tricoul madrilenilor și spune doar un singur cuvânt: ”Da”. 

Benfica a anunțat că Real Madrid va plăti clauza de reziliere de 15.000.000 de euro a lui Jose Mourinho

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Câteva ore mai târziu, publicațiile portugheze au scris că Mourinho a negat faptul că a înregistrat acel videoclip și ar fi susținut că a fost realizat cu ajutorul tehnologiei AI.

Totuși, există un sâmbure de adevăr în legătură cu negocierile dintre Real Madrid și antrenor. Printr-un comunicat oficial, Benfica Lisabona a anunțat faptul că echipa de campanie a lui Florentino Perez a anunțat că Real Madrid va achita clauza de reziliere a contractului antrenorului în care Perez va câștiga alegerile pentru președinția lui Real Madrid care vor avea loc duminică. 

Benfica informează că echipa de campanie a președintelui Florentino Pérez pentru alegerile de la Real Madrid CF și-a manifestat în mod ferm intenția de a-l angaja pe antrenorul José Mourinho în cazul în care va câștiga alegerile pentru președinția clubului, programate pentru 7 iunie 2026.

Dacă acest scenariu se va concretiza, angajarea va fi realizată pentru suma de 15.000.000 de euro, corespunzătoare clauzei de reziliere prevăzute în contractul de muncă sportiv aflat în vigoare”, se arată în comunicatul oficial emis de clubul Benfica Lisabona.

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