Bayern Munchen vrea să îi fure starul lui Klopp! „Motorul” lui Liverpool, prioritatea #1 pentru bavarezi

Bayern Munchen a cucerit al zecelea titlu consecutiv în Germania. Însă bavarezii se gândesc și la triumful în UEFA Champions League, așa că pregătesc o lovitură în campania de transferuri din vară. Potrivit jurnalistului Florian Plettenberg, Hasan Salihamidzic (45 ani), directorul sportil al nemților, s-a întâlnit cu agentul lui Sadio Mane (29 ani) pentru a discuta o mutare în Bundesliga.

„Salihamidzic îl vrea pe Sadio Mane! El este transferul mult dorit în vară! Încă nu au fost negocieri între Bayern și Liverpool până acum. Salihamidzic s-a întâlnit cu agentul său weekend-ul trecut, iar Mane a fost subiectul discuției.

O discuție referitoare la prelungirea contractului între Liverpool și Mane este dificilă”, a postat Florian Plettenberg pe contul oficial de Twitter.

????Exclusive News Sadio #Mané: #Salihamidzic wants him! He is the desired „statement transfer“ in summer! No negotiations between Bayern & #LFC so far. HS met his agent over the weekend. Mané was a topic. Talks about a contract extension between LFC & Mané difficult. @SkySports ????????