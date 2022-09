Atenție la Teemu Pukki: el este Messi și Ronaldo al finlandezilor! Băiatul plecat dintr-un port pescăresc a devenit star în Premier League

Starul lui Norwich, grupare care acum evoluează în Championship, liga a doua engleză, este unul dintre starurile naționalei, asta și datorită impactului pe care l-a avut în fotbalul englez, reușind să pună micul orășel portuar Kotka pe harta celui mai iubit sport. Povestea lui Teemu Pukki este impresionantă, atacantul fiind considerat în țara sa un Leo Messi sau Cristiano Ronaldo al Finlandei.

Teemu Pukki: născut în Kotka, renăscut în Helsinki

Prima dată a pus piciorul pe o minge de fotbal la vârsta de trei ani, când a ieșit să se joace cu prietenii în afara casei sale din Hovinsaari, o suburbie din Kotka, oraș ce are aproximativ 52.000 de locuitori. La cinci ani, Pukki juca pentru echipa locală, Kotkan Nappulat-Saaren Pojat și se antrena pe terenul de iarbă al școlii sale locale, despre care mulți spun că ar trebui numită în onoarea jucătorului, în contextul în care este o zonă defavorizată, care se mândrește cu „eroul” pe care l-a produs.

Există însă un teren ce îi poartă numele, într-o zonă mai bogată numită Hirssaari. Popularitatea lui Pukki este atât de mare încât un consilier local, Joona Mielonen, a propus inclusiv ca terenul interior ăn care echipa se antrena să fie redenumit după 'decarul' naționalei, după ce atacantul a marcat un hat-trick împotriva lui Newcastle, scrie The Athletic.

Abilitățile sale au fost descoperite în perioada petrecută la Langinkoski High School, unde a fost creată o structură academică inovativă, „vinovat” fiind directorul Risto Piipari, fost antrenor de baschet, intrat în Hall of Fame-ul baschetului finlandez în 2019. După două zile în care s-au făcut mai multe teste ale abilităților sportivilor cu ajutorul cărora erau recrutați anual 20 de elevi, Pukki și-a făcut loc printre cei 20, având rezultate bune.

„Teemu juca toate sporturile și asta a ajutat. I-am oferit aceleași oportunități pe care am încercat să le ofer și celorlalți. Nu îmi asum vreun merit pentru ce a făcut, dar el este un exemplu pentru toată lumea. Nu s-a abătut de la idealurile sale și a câștigat tot ceea ce a primit”, a recunoscut Piipari pentru sursa citată.

Din 24 de jucători ai echipei de seniori a lui KTP, 18 veneau de la echipele de juniori. Hypponen, cel care era antrenor principal, și secundul său Jari-Pekka Gummerus au auzit despre progresul lui Pukki înainte să îl vadă la acțiune și l-au descoperit învingând jucători cu patru ani mai mari decât el. Cei doi i-au oferit atacantului șansa de a evolua la prima echipă, iar la 15 ani și-a făcut debutul și a marcat și primele sale goluri în iarna lui 2005.

Doi ani i-au trebuit lui Pukki pentru a deveni „Jucătorul anului” la tineret și să devină primul jucător născut în 1990 care înscrie în prima ligă finlandeză. În 2008, Sevilla l-a transferat de la KTP, ibericii plătind mai mult de un milion de euro în schimbul său.

„Mi-l amintesc prima dată. Aveam terenul interior, el avea 12 ani iar totul părea extrem de ușor. Era foarte rapid, dar chiar și acum arată la fel. Mișcarea, tot ce face într-un meci, exact ca atunci când a ajuns la antrenamentele primei echipe. Le-am spus tuturor jucătorilor să intre la el pentru a-l face mai puternic pentru că trebuia să devină mai bun din punct de vedere fizic, dar mi-au spus că nu pot face asta pentru că era prea rapid. Finalizarea, driblingul...totul era atât de natural”, își amintește Hypponen.

Adaptarea la Sevilla nu a fost așa cum se aștepta Pukki, care avea mulți competitori care evoluau la prima echipă. Mama sa l-a însoțit în Spania, însă aventura s-a încheiat în august 2010, când s-a întors în Finlanda și a semnat cu HJK.

Majoritatea finlandezilor îi auziseră deja numele, însă nu mulți reușiseră până atunci să îl vadă jucând, însă Pukki avea să schimbe asta. Odată cu trecerea timpului a apărut și răspunsul legat de faptul că nu s-a adaptat în Spania: căldura și încrederea oamenilor îi alimentau forma, care putea fi decisă însă de stările sale negative.

„De multe ori vezi jucători care sunt destul de buni la tot, însă cred că Teemu are unul sau două lucruri la care este excepțional, asta îl diferențiază de ceilalți. Nu sunt sigur că a fost un competitor din natură, merge pe teren să se distrze și nu preia din presiunea externă”, spune Aki Riihilahti, fostul său coechipier de la HJK, care a evoluat și la Crystal Palace.

Teemu Pukki a strălucit sub comanda lui Antti Muurinen, aflat la a doua aventură pe banca lui HJK. Antrenorul i-a oferit spațiu, feedback constructiv și a înțeles care sunt nevoile jucătorului. Pukki a atins un alt nivel în meciul cu Schalke, unde a strălucit, după ce a ajutat în calificarea echipei în Champions League, în anul 2011.

Imediat după, echipa pe care a „distrus-o” a plătit 1.5 milioane de euro în schimbul său, fiind unul dintre puținii fotbaliști finlandezi pentru care se plătea peste un milion de euro, iar în cazul său chiar a doua oară. Doi ani a jucat pentru Schalke, acolo unde a reușit să facă o impresie bună prin jocul său.

În august 2013, Celtic l-a transferat în schimbul sumei de 2.5 milioane de euro, însă parcursul său nu a fost cel așteptat în tricoul scoțienilor. Brondby l-a împrumutat în septembrie 2014, iar acolo Pukki a primit o nouă șansă de a străluci, așa cum a făcut-o și în perioada petrecută la HJK Helsinki. În iunie 2015 avea să revină la Celtic, însă norvegienii l-au transferat la începutul lunii iulie, în schimbul sumei de 675.000 de euro.

Forma sa a fost una impresionantă și i-a „pavat” drumul către Norwich, cu care a semnat din postura de jucător liber de contract, în vara lui 2018. Mutat împreună cu soția și fetița în Norwich, Pukki a simțit aceeași căldură în Anglia pe care o simțea în micul Kotka, astfel că a reușit să se dezlănțuie.

Norwich, orașul lui Pukki

Pukki a fost transferat de Norwich înainte de startul sezonului competițional 2018/19, când echipa se afla în Championship și se lupta pentru promovare, obiectiv pe care l-a și atins după ce a încheiat sezonul pe primul loc. Atacantul a jucat nu mai puțin de 46 de meciuri în acel sezon, reușind să marcheze 30 de goluri și să ofere 10 assist-uri.

Prestațiile sale l-au transformat rapid într-un star al lui Norwich, adulat de miile de fani care umpleau stadionul doar pentru a-l vedea pe Pukki dezlănțuindu-se pe teren. Norwich a promovat, iar Pukki nu-și putea face „intrarea” în Premier League altfel decât prin goluri.

A înscris în prima etapă cu Liverpool, în înfrângerea cu 4-1, iar apoi a marcat un hat-trick în poarta lui Newcastle, la capătul unui meci în care a reușit să facă spectacol chiar sub privirile propriilor suporteri, încheiat 3-1. Pukki a ieșit din nou la rampă în meciul cu Chelsea, reușind să înscrie în înfrângerea suferită, scor 2-3, iar două etape mai târziu se făcea din nou remarcat, după ce a înscris în victoria uriașă în fața campioanei en-titre Manchester City, scor 3-2.

Astfel, finlandezul a intrat rapid în istoria Premier League, devenind unul dintre puținii atacanți care a reușit să marcheze în primele cinci meciuri ale sale din Premier League, 6 goluri, la egalitate cu Jurgen Klinsmann și Fabrizio Ravanelli, informează thefootballfaithful.com

11 goluri a reușit să marcheze în 36 de meciuri jucate în prima ligă, însă nu a reușit să își salveze echipa de la retrogradare, după ce a încheiat sezonul pe ultimul loc.

Norwich a retrogradat, însă nu și fotbalul prestat de Teemu Pukki. Gruparea pregătită de Daniel Farke a reușit însă să domine în Championship și să încheie pe primul loc din nou, asigurându-și revenirea în prima ligă, la capătul unui sezon în care același Pukki a reușit să marcheze 26 de goluri în 41 de meciuri jucate în campionat.

Întors în Premier League, Pukki și-a menținut nivelul ridicat și a arătat din nou de ce este în stare, reușind să marcheze tot 11 goluri în 37 de meciuri jucate în campionat. Deși finlandezul a fost la înălțime, Norwich a fost urmărită de același „blestem” și a retrogradat la capătul sezonului 2021/22, după ce s-a clasat pe aceeași poziție 20.

Teemu Pukki a fost însă numit jucătorul sezonului pentru Norwich, prestațiile sale extremd de bune fiind astfel răsplătite. Finlandezul a fost singurul jucător care a jucat mai mult de 3.000 de minute în sezonul trecut, iar din totalul de 23 de goluri în campionat marcate de Norwich, Pukki a contribuit la 14 dintre ele.

În ciuda faptului că echipa a ajuns din nou în Championship, nivelul lui Pukki s-a dovedit mereu a fi unul de Premier League, iar asta l-a făcut să devină și excepția din structura salarială a clubului, scrie The Athletic.

Norwich este și în acest sezon o candidată serioasă pentru promovarea în Premier League, aflându-se pe locul al doilea în Championship după primele 10 etape, cu 20 de puncte obținute. Pukki a reușit să marcheze trei goluri și să dea două pase decisive până în prezent, astfel că forma sa este una bună, însă rămâne de văzut dacă gruparea pregătită de Dean Smith reușește să pună capăt acestui „du-te vino” din ultimele sezoane.

În prezent, Teemu Pukki are 81 de goluri marcate în tricoul lui Norwich și mai are nevoie de două goluri pentru a deveni cel mai bun marcator din istoria clubului. Distincția îi aparține lui Iwan Roberts, care a marcat 82 de goluri în carieră pentru Norwich, având însă cu 105 meciuri mai multe decât are finlandezul în prezent.

Finlanda, la picioarele lui Teemu Pukki: „Oamenii nu vor să fie Messi sau Ronaldo, vor să fie Pukki!”

Debutul lui Pukki în tricoul naționalei a avut loc la U20, când a jucat 90 de minute în meciul cu Portugalia, iar planul lui Markku Kanerva, selecționerului naționalelor U20 și U21 a fost să îl odihnească în meciul de programat a doua zi cu Turcia. Cu un coechipier accidentat după patru minute de joc, tânărul Teemu Pukki a fost trimis în teren, fiind la două meciuri distanță de a-l convinge pe Kanevra că e pregătit să joace la naționala U21, la vârsta de 17 ani. Atacantul a debutat cu Belarus în luna iunie, iar ce avea să urmeze l-a dus direct în istoria naționalei.

La un an de la aventura de la naționala U20, Pukki a fost trimis în teren în februarie 2009 în locul lui Jari Litmanen, considerat cel mai mare jucător finlandez din istorie, câștigător al Ligii Campionilor cu Ajax Amsterdam, în meciul amical cu Japonia, care a bifat astfel debutul său la naționala mare, la doar 18 ani. În 2011, la 21 de ani, Pukki deja era un jucător de bază al naționalei, având deja șase ani de experiență în fotbalul mare.

„Când a debutat la KTP mi-am zis: 'ok, cine e tipul ăsta?' Puteai vedea destul de repede că este un marcator și că are acea viziune. Însă mulți se întrebau dacă va fi suficient de bun din punct de vedere fizic pentru a juca în marile campionate. Sevilla l-a învățat multe despre ce înseamnă un fotbalist profesionist și cred că a fost un pas bun să revină la HJK și să își recâștige încrederea.

La început, când Teemu rata o ocazie era extrem de dezamăgit și poate și furios pe el. Astăzi poate râde când ratează, știind că va marca cu următoarea ocazie. Asta arată multe despre evoluția sa psihică”, a recunoscut Kanerva.

Un moment „marcant” în tricoul naționalei a avut loc în 2018, când Pukki a ieșit la rampă în minutul 91 și a marcat golul victoriei din meciul cu Estonia, din Nations League. În acel moment, Pukki devenea eroul finlandezilor, iar ulterior a reușit să își adjudece și titlul de cel mai bun marcator din istoria naționalei, având 36 de reușite până în prezent.

Selecționerul Finlandei a evidențiat de fiecare dată entuziasmul cu care jucătorul s-a prezentat la națională, în ciuda statutului pe care deja îl avea. Pentru națională, Pukki devenise deja un lider tăcut, datorită rolului important pe care l-a avut în ultimii ani.

„Toată lumea în Finlanda știe cine este Teemu. Avem doar câțiva atleți pe care îi iubește toată lumea. Nu cunosc un coechipier, jurnalist sau o persoană care ar putea spune ceva urât despre Teemu. Nici măcar o persoană. Trebuie să ne amintim că a jucat la nivel înalt constant pentru mai mult de un an, înscriind multe goluri pentru Finlanda și Norvegia.

Nu a strălucit doar în câteva meciuri. Ăsta este nivelul lui acum, nu este o întâmplare. Toată lumea din Finlanda știe acum povestea lui și când mergi la grădiniță, eu am mers cu fiul meu, oamenii nu mai vor să fie Messi sau Ronaldo. Ei vor să fie Pukki, iar asta este fantastic pentru fotbalul finlandez”, a spus Aki Riihilahti pentru The Athletic.