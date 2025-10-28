Atacantul care l-a „hipnotizat“ pe Torje: „Din 10 șuturi dădea 9 goluri!“

Din păcate, după un prim transfer spectaculos, Dinamo – Udinese, Torje a fost mai mereu pe o pantă descendentă. În primul rând, n-a rezistat decât un sezon, la Udinese, și apoi a coborât, în permanență, ștacheta. Ultimii ani din carieră chiar că i-a petrecut la niște formații obscure, precum AE Larisa (Grecia) sau Bandirmaspor (Turcia).

Ajuns la 35 de ani, Gabriel Torje a încheiat deja socotelile cu sportul de performanță. Chiar dacă CV-ul său include echipe precum Udinese, Granada și Espanyol, plus 57 de selecții și 12 goluri la echipa națională, impresia generală e că fostul dinamovist putea să ajungă și mai sus.

Torje, fascinat de Di Natale

Drama e că, dacă ar fi fost un pic mai inspirat, Torje își putea menține cariera la un nivel mult mai bun. Mai ales că, la Udinese, chiar a avut de la cine să învețe. Atât fotbal, cât și profesionalism.

„Antonio Di Natale e unul dintre atacanții care pe mine m-au impresionat din toate punctele de vedere. În momentul în care era în careu, din 10 șuturi 9 erau gol. Și cu stângul, și cu dreptul, și cu capul când îi venea. De oriunde. Era incredibil! A fost surprinzător, pentru că se antrena cu echipa doar de joi încolo. El debutase la 28 de ani în Serie A. Și se antrena luni, marți și miercuri cu preparatorul său fizic și făcea tot ce însemna forță, alergare, forță explozivă, tehnică. De joi, când începea partea tactică, cu echipa, intra cu echipa. Se antrena exact pe specificul lui“, a dezvăluit Torje la emisiunea „Fotbalul: povestea mea“, difuzată de Eurosport.

Turcia, țara în care i-a fost cel mai bine

În continuarea dialogului de la Eurosport, Torje a povestit că, în Turcia, i-a mers foarte bine. Din toate punctele de vedere. Așa se și explică faptul că în CV-ul său sunt șase echipe turce: Konyaspor, Osmanlispor, Karabukspor, Sivasspor, Bandirmaspor și Genclerbirligi.

„În primul an, când m-am dus, a fost diferit față de ultimii ani acolo. Se schimbase și regula cu străinii, aveau voie să fie 13 sau 14 străini. Au început să aducă tot mai mulți antrenori străini care să schimbe mentalitatea. De multe ori era o luptă și la antrenament. O luptă, la propriu, pentru orice, pentru că își doreau foarte mult [toți]. De cele mai multe ori erau prime foarte mari și conta și lucrul acesta. M-am simțit foarte bine acolo, în Turcia, și m-am simțit foarte apreciat - pentru mine a contat. Exact cum la Timișoara, când am debutat cu Gică Hagi, simțeam încrederea antrenorului și a conducerii, la fel am simțit-o de fiecare dată în Turcia, că sunt unul dintre pionii principali în echipă“, a spus Torje.

