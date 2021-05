Faza de poveste la un meci din ligile inferioare din Anglia! In timpul partidei, un jucator a dat dovada de adevarata maiestrie in controlul balonului.

Acesta a preluat mingea cu calcaiul drept, si-a asezat-o cu calcaiul stang, apoi a trimis peste portarul care ii iesise in intampinare, starnind urale in tribuna.

There's no way he meant this, surely! ???? pic.twitter.com/TIhCnpgXeV