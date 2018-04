Asta ar fi cu adevarat surpriza verii! Balotelli, dorit de echipa care l-a umilit pe Sumudica: turcii il vor pe "SuperMario" cu orice pret

Balotelli ar putea schimba campionatul in aceasta vara, iar destinatia este una surpriza.



Mino Raiola, impresarul lui Balotelli, a recunoscut ca jucatorul italian se gandeste sa plece de la Nice la finalul sezonului, fara a oferi prea multe detalii. Presa italiana a speculat pe seama unei eventuale reveniri in Serie A a atacantului in varsta de 27 de ani, dar turcii prezinta o alta varianta.

Potrivit presei turce, Fenerbahce incearca sa-l convinga pe Balotelli sa vina din vara. Janssen, imprumutat de la Tottenham pana la finalul sezonului, a marcat doar doua goluri in campionat, astfel ca Balotelli este vazut drept o varianta mult mai buna in atac.

Dupa 27 de etape, Fenerbahce se afla pe locul 4 in campionat, cu 51 de puncte. In ultima etapa, Fener a invins-o pe Kayserispor, echipa lui Marius Sumudica, cu un incredibil 5-0. Niciodata in istoria clubului, Kayseri nu a primit cinci goluri pe teren propriu.