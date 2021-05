Asa ceva nu s-a mai intamplat in fotbal! Mijlocasul lui River, trimis titular in poarta din cauza problemelor de Covid-19 de la echipa! Doar 11 jucatori au fost disponibili

Jucatorii lui River au cazut pe capete infectati cu coronavirus, iar in ziua meciului cu Santa Fe, doar 11 fotbalisti erau apti de joc, insa niciunul portar. Astfel River nu avea cum sa faca nicio schimbare. Antrenorul a improvizat si l-a trimis pe Enzo Perez, fostul mijlocas de la Valencia, in poarta.

Perez a facut senzatie, in ciuda faptului ca a jucat accidentat, iar in minutul 6, echipa sa conducea deja cu 2-0. Santa Fe a reusit sa inscrie unicul gol in minutul 73.

La finalul meciului, Perez a fost numit MVP.

???? An unforgettable night for @RiverPlate and Enzo Pérez!

????⚪???? The midfielder put on the gloves and earned #BestOfTheMatch honors as #River topped @SantaFe. pic.twitter.com/z8SghkbYFd