VIDEO | A intervenit Maradona? Faza INEXPLICABILA in Boca Juniors - River Plate! Mingea a refuzat sa intre in poarta

Derby-ul Argentinei, Boca Juniors - River Plate, s-a incheiat la egalitate, scor 1-1.

In minutul 89, la scorul de 1-1, mingea se indrepta catre poarta goala de la Boca. Jucatorii lui River erau gata sa celebreze victoria din Superclasico, insa din pacate pentru echipa oaspete, mingea a refuzat sa intre in poarta.

Echipa unde Diego Maradona este considerat legenda a deschis scorul in minutul 41, dupa ce Sebastian Villa a executat o lovitura de la 11 metri. River Plate a revenit in meci si a egalat in minutul 67 prin Palavecino.

Chiar daca Boca a luat rosu in minutul 69, dupa ce Zambrano a vazut al doilea galben, River nu a putut sa obtina victoria.