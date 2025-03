Acuzațiile arbitrului care a fost pe punctul de a fi bătut de Paulo Fonseca! Antrenorul lui Lyon riscă o suspendare uriașă

Arbitrul Benoit Millott i-a arătat cartonașul roșu, moment în care, având o atitudine amenințătoare, antrenorul lui Olympique Lyon s-a apropiat de central și l-a împins cu capul.

Benoit Millot a explicat că a fost intimidat de comportamentul antrenorului: ”A venit la mine cu o atitudine intimidantă și am decis să îl elimin direct. A continuat prin a-și pierde controlul. A avut o atitudine și mai intensă, de fapt, a încercat să mă lovitură cu capul. Nici nu am avut timp să anunț decizia, care s-a dovedit a nu fi penalty. M-a lovit ușor în zona nasului”, a spus centralul conform The Guardian.

Paulo Fonseca și-a cerut scuze public pentru gestul său, însă, conform Ligii Profesioniste Franceze, antrenorul portughez de pe banca lui Lyon ar putea primi o suspendare drastică, de până la 7 luni.

Scuzele lui Paulo Fonseca

Paulo Fonseca şi-a cerut scuze în scrisoare trimisă prin email: „În primul rând, aş dori să-i cer cele mai sincere scuze arbitrului Benoît Millot şi echipei sale pentru comportamentul meu de duminică. Îmi asum întreaga responsabilitate pentru greşeala mea fără să vreau să inventez vreo scuză pentru acest gest necugetat. Regret că am avut o atitudine contrară principiilor mele de viaţă. Vă asigur că, în ciuda agresivităţii cu care am vorbit cu domnul Millot, nu a existat niciodată altă intenţie decât să-mi exprim greşit nemulţumirea. De asemenea, aş dori să-mi cer scuze comisiei de arbitri şi Ligue 1”.