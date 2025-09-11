Ajuns la 52 de ani, Edgar Davids este antrenor secund la echipa națională a Olandei. Dacă în ceea ce privește cariera, legendarul fotbalist nu are de ce să se plângă, când vine vorba despre viața personală, Davids a tras ”bățul scurt”.

Edgar Davids, jefuit de fosta iubită

Fostul internațional olandez a fost furat chiar de fosta sa iubită, iar Davids a aflat ce s-a întâmplat din întâmplare, câțiva ani mai târziu, după ce a fost contactat pe rețelele socialeî de un bărbat din Hong Kong.

Davids și-a încheiat cariera de jucător în 2014, la Barnet, iar, după acel moment, olandezul s-a mutat într-un apartament din centrul Londrei. Mijlocașul i-a lăsat în grijă fostei sale iubite, Nabila Habiby, colecția sa de tablouri, care valorează nu mai puțin de 220.000 de euro. În vârstă de 38 de ani la acl moment, Nabila a locuit chiar o perioadă cu Davids.

Deși Davids știa că tablourile sale sunt în siguranță, Habiby a furat 37 de obiecte pe care le-a amanetat, obținând împrumuturi de aproximativ 30.000 de euro.

Totul a ieșit la iveală în 2017, când Habiby nu a mai putut returna banii, iar casele de amanet au obținut dreptul să scoată la vânzare obiectele de artă.

Unul dintre tablouri a ajuns la un bărbat din Hong Kong, care a recunoscut numele lui Edgar Davids scris pe spatele unui tablou și l-a contactat pe fostul mare fotbalist pe rețelele sociale.

A furat tablouri în valoare de 220.000 de euro

Imediat după ce a aflat ce s-a întâmplat, Edgar Davids s-a adresat autorităților și i-a făcut plângere fostei sale partenere.

Procesul a început abia în această săptămână. Chiar dacă Habiby a spus inițial că nu a avut nimic de a face cu furtul, femeia a recunoscut în cele din urmă. În ceea ce privește motivul, Habiby a spus că nu a fost mulțumită cu salariul de ”doar” 6.000 de euro pe care îl încasa lunar la jobul ei de consilier independent.

Edgar Davids susține acum că femeia i-a furat și o sumă de bani și un ceas de lux în timpul în care a locuit alături de el, însă Habiby neagă aceste acuzații. Un verdict în acest caz este programat să vină abia în luna noiembrie.

Nu este pentru prima dată când Habiby are probleme cu legea. În trecut, femeia a folosit cardul bancar al unui apropiat pentru a-și plăti chiria pe mai multe luni. Bărbatul cu pricina s-a ales cu o pagubă de 3.500 de euro.

