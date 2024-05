A furat startul! Președintele La Liga a dezvăluit detalii importante din contractul lui Kylian Mbappe cu Real Madrid

Înaintea meciului, Mbappe a anunțat oficial prin intermediul unui videoclip postat pe rețelele sociale faptul că nu va mai continua la gruparea din capitala Franței și, cel mai probabil, următoarea oprire a atacantului este Real Madrid.

Javier Tebas, detalii despre contractul lui Kylian Mbappe la Real Madrid

Javier Tebas, președintele La Liga, a vorbit despre transferul lui Kylian Mbappe la Real Madrid. Oficialul La Liga a dat ca sigur transferul lui Mbappe și a dezvăluit și detalii importante din înțelegerea pe care atacantul francez o va semna.

”Mbappe va fi la Real Madrid în următorul sezon. Este unul dintre cei mai buni jucători din lume, dar acolo sunt și Vinicius și Bellingham. Real Madrid va avea o echipă foarte bună. Bineînțeles că asta nu oferă nicio garanție că vor câștiga campionate”, a spus Javier Tebas, conform Mundo Deportivo.

Întrebat dacă Kylian Mbappe poate câștiga trofeul Champions League alături de Real Madrid, Tebas a dezvăluit și durata contractului pe care fotbalistul francez îl va semna cu gruparea de pe ”Santiago Bernabeu”.

”Dacă a semnat pe cinci sezoane, are cinci sezoane de oportunități”, a spus președintele La Liga.

Kylian Mbappe și-a anunțat plecarea de la PSG!

”Salut! Sunt Kylian. Vreau să vorbesc cu voi. Mereu am vrut. Vreau să anunț că ăsta este ultimul meu an la PSG. Aventura noastră se va încheia în săptămânile următoare. Sunt emoționat. Sunt onorat că am purtat tricoul celui mai mare club din Franța”, a spus Kylian Mbappe într-un videoclip postat pe platforma Twitter/X.

PSG l-a achiziționat pe Kylian Mbappe în 2018 de la AS Monaco. Șeicii din Paris au achitat nu mai puțin de 180 de milioane de euro pentru starul cotat atunci la 120 de milioane de site-urile de specialitate. Acum, Mbappe este cotat la 180 de milioane.