Thiago și-a decis viitorul, după trei ani petrecuți la Liverpool

După trei ani petrecuți la echipa de pe „Anfield”, în care a avut parte de nouă accidentări, ținându-l departe de teren aproape un an, Thiago și-a clarificat viitorul.

Conform jurnalistului sportiv Fabrizio Romano, Thiago Alcantara e focusat pe Liverpool, astfel că presupusele discuții cu Sevilla nu au exista niciodată, de fapt. De când se află la Liverpool, mijlocașul central a bifat 97 de apariții, a reușit să marcheze trei goluri și să paseze decisiv în șase situții, în 6.500 de minute petrecute la club.

No negotiations, no talks, nothing at all between Thiago Alcantara and Sevilla despite links. ⛔️⚪️????

Thiago, only focused on Liverpool. pic.twitter.com/pHSHem13WJ