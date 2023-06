Samuel Kondi Nibombe, fiul lui Dare Nibombe, fost internațional togolez și fundaș central în Liga 1 la CS Otopeni și Poli Timișoara, este căpitanul naționalei Under 16 a Belgiei, țară în care s-a născut și în care tatăl său a evoluat înainte de a ajunge în România.

Nibombe junior joacă pe posturile de fundaș central și mijlocaș defensiv, este legitimat la Charleroi și are deja, la cei 15 ani ai săi, 24 de meciuri la naționalele Under 15 și Under 16 ale Belgiei, conform site-ului oficial al federației.

Luna trecută, la ultima acțiune a micilor ”Diavoli Roșii”, el a fost căpitan în 2-1 cu Portugalia și 0-2 cu Italia, partide jucate în cadrul Turneului de Dezvoltare UEFA din Portugalia.

Portretul lui Samuel Nibombe în La Derniere Heure: 2 metri înălțime la 15 ani

”Născut în august 2007, Samuel Nibombe (15 ani) joacă deja la echipa Under 18 a lui Sporting Charleroi.

Este considerat un mare talent pentru centrul defensivei, având în vedere atât talia sa (practic are deja 2 metri înălțime!), cât și potențialul incontestabil.

Îl putem descrie ca un fotbalist complet pentru vârsta lui: dur cu adversarii, pasează excelent, are viteză bună și nu riscă inutil”, l-au descris jurnaliștii de la La Derniere Heure.

Printre echipele care încearcă să-l transfere în această vară se numără Bayern Munchen, conform presei belgiene.

Dare Nibombe i-a atras atenția lui Victor Pițurcă, pe atunci antrenor la Steaua/FCSB

Samuel îl calcă astfel pe urme tatălui său Dare Nibombe, care între 2008 și 2010 a evoluat ca fundaș central la CS Otopeni și Poli Timișoara (cu care a ieșit vicecampion) și a fost dorit în vara lui 2010 de Victor Pițurcă la Steaua (actuala FCSB).

Cu naționala din Togo, Nibombe senior a evoluat ca titular la Campionatul Mondial din 2006.