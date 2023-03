Cele două formații s-au întâlnit în etapa 36 din League Two, a patra ligă valorică din Anglia, iar meciul s-a încheiat la egalitate, scor 1-1.

La jumătatea primei reprize, portarul lui Bradford a ieșit pentru a întâmpina un atac al adversarilor și a prins mingea în siguranță.

Harry Lewis a degajat către un coleg, însă nu a realizat că ieșise din careu, fiind indus în eroare de linia careului de rugby. Pe terenul celor de la Newport City evoluează și formația de rugby Dragons RFC.

Arbitrul a oprit jocul și l-a avertizat cu cartonaș galben pe portar, chiar dacă ar fi putut fi eliminat.

"Cum o fi ajuns arbitrul la acea concluzie? Nu vreau să-mi pierd timpul discutând despre decizii nebune.

Am multă simpatie pentru portar, a fost o eroare onestă, dar dacă jucătorii mei făceau așa ceva, erau pedepsiți. Regulile sunt simple și clare, de ce nu sunt aplicate, nu vom ști niciodată", a spus Coughlan, antrenorul lui Newport City.

"Cea mai proastă decizie luată vreodată", "Absolut de necrezut" sunt doar câteva dintre mesajele apărute pe rețelele de socializare.

Rugby lines on the Rodney Parade pitch led to Bradford City keeper Harry Lewis thinking his box went further out than it actually does…#EFL pic.twitter.com/5LDRg2K5h1