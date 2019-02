Moment incredibil in Cupa Angliei! Portarul a fugit de pe teren in timp ce colegii sarbatoreau marea SURPRIZA a competitiei! Ce s-a intamplat

Aflata in League Two, al 4-lea esalon valoric din Anglia, Newport County a reusit o noua performanta incredibila! Dupa ce a eliminat-o pe Leicester City in turul precedent, Newport a reusit sa treaca si de Middlesbrough dupa rejucare cu scorul de 2-0!

In clipa in care s-a incheiat partida, Joe Day, portarul celor de la Newport County a fugit spre vestiar, desi colegii sai tocmai porneau sarbatoarea! Motivul? Sotia lui se afla in travaliu si a nascut chiar in timpul partidei 2 fetite! Antrenorul celor de la Newport laudat la final profesionalismul lui Day, cel care si-a inchis telefonul inainte de meci pentru a se concentra pe partida!

Fetitele lui, Sophia Grace si Emilia Lillie, s-au nascut in timpul primei reprize insa Day a aflat abia la finalul partidei. In turul urmator, Newport County o va intalni pe Manchester City.

???????? @NewportCounty goalkeeper Joe Day's wife has been close to giving birth to twins for days.

???? Tonight, she went into labour during The Exiles' 2-0 win over @Boro.

???? At the FT whistle, Joe raced straight down the tunnel to be with his wife.

???? Good luck Joe and family! pic.twitter.com/w46gD2GjoM