A blocat internetul! Zlatan loveste din nou: asta e cel mai bun "11" all time! Cum arata ECHIPA DE VIS a lui Ibra

Zlatan Ibrahimovic le-a facut o surpriza fanilor sai.

Starul suedez a postat pe o retea de socializare cea mai buna echipa all-time, in viziunea sa, iar comentariile au inceput sa curga. Evident, Zlatan s-a trecut si pe el in primul "11".

Echipa perfecta se regaseste si in cartea sa, "I am football", dar Zlatan a tinut sa posteze acest pasaj si pe Facebook. Ibrahimovic a precizat ca cei 10 jucatori au fost alesi dintre fotbalistii alaturi de care a jucat in Olanda, Spania, Italia si Franta.

Cum arata "11"-le ideal in viziunea lui Zlatan: Buffon - Thuram, T.Silva, Nesta, Maxwell - Vieira, Xavi, Nedved - Messi, Ibrahimovic, Ronaldinho.