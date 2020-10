1 dintr-o suta de jucatori reusea asta! CFR Cluj l-a facut sa planga, azi a dat un gol MINUNAT pentru campioana mondiala la doar 17 ani! VIDEO: MINUNEA reusita de pustiul de 100 de milioane

Camavinga a reusit primul sau gol in nationala Frantei la cea de-a doua selectie in lotul campioanei mondiale!

Camavinga (17 ani) a marcat un super gol in minutul 9 al meciului cu Ucraina. Mijlocasul lui Rennes, evaluat de clubul sau la 100 de milioane de euro, a reluat fantastic pe spate, dupa ce portarul Bushchan a respins.

Franta s-a distrat cu Ucraina in prima repriza a meciului de pe Stade de France. Giroud a dat o dubla in doar 10 minute (24 si 34), in timp ce Mykolenjo a inchis tabela pentru primele 45 de minute cu autogolul sau din minutul 39.

Eduardo Camavinga a jucat sezonul trecut cu Rennes in meciul contra CFR-ului din Franta, castigat de echipa lui Petrescu, 1-0. Camavinga a fost eliminat in minutul 46 al partidei.



Rennes Eduardo Camavinga