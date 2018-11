SOC in Formula 1! Lewis Hamilton ameninta ca se RETRAGE! Ce il nemultumeste pe campionul mondial

Lewis Hamilton a cucerit recent al cincilea titlu mondial in Formula 1.

Hamilton a castigat un nou titlu mondial, iar acum ameninta ca se va retrage din Marele Circ! Formula 1 vrea sa se extinda la 25 de curse pe sezon, iar Lewis Hamilton se opune! In sezonul urmator vor fi tot 21 de curse, insa pentru prima data in 50 de ani, calendarul se va intinde pana in luna decembrie.

In 2020, Formula 1 va ajunge si in Vietnam, dar Liberty Media, proprietara Formulei 1, vrea sa organizeze si mai multe curse in SUA.

Hamilton a amenintat ca se va retrage daca va fi nevoit sa participe la 25 de curse pe an. "Nu voi fi aici daca se intampla asta, cuu singuranta. Deja ma simt de parca am participa la 25 de curse anul acesta, mai multe nu mi se pare o idee buna. Iubesc cursele, dar sezonul este oricum foarte lung. E nevoie de multa daruire din partea noastra, suntem mult timp departe de familiile noastre. Sezoanele devin mai lungi, timpul liber e mai scurt, din punctul nostru de vedere nu e bine. Imediat cum se termina sezonul incepi sa te pregatesti pentru sezonul urmator, e dificil si din punct de vedere mental", a spus Hamilton.