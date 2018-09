Raikkonen si-a anuntat plecarea de la Ferrari. Surpriza uriasa: cine ii ia locul finlandezului

Pilotul finlandez Kimi Raikkonen (38 ani) se va desparti de Ferrari la finalul sezonului, a anuntat, marti, echipa italiana de Formula 1.

Debutantul monegasc Charles Leclerc (20 ani), care alearga pentru Sauber, iar anul trecut a castigat titlul in Formula 2, il va inlocui pe campionul mondial din 2007, a precizat Ferrari.

''In toti acesti ani, contributia lui Kimi la echipa a fost fundamentala'', a scris directorul echipei, Maurizio Arrivabene. ''El a jucat un rol decisiv in cresterea echipei si a avut mereu spiritul acesteia. Va ramane pentru totdeauna in istoria familiei Ferrari'', a adaugat oficialul.

Raikkonen a fost ultimul pilot care a castigat un titlu de campion mondial pentru Ferrari, in 2007, in prima sa perioada in care a alergat pentru scuderia Calutului cabrat (2007-2009). El a revenit la echipa in 2014 si face pereche cu germanul Sebastian Vettel, aflandu-se in prezent pe locul al treilea in clasamentul pilotilor, dupa britanicul Lewis Hamilton (Mecedes) si Vettel.

Raikkonen are 20 de victorii in Formula 1, ultima la Marele Premiu al Australiei din 2013, din 287 de grand prix-uri alergate de la debutul sau (100 podiumuri), in 2001.

Raikkonen a precizat pe Instagram ca in urmatoarele doua sezoane va alerga pentru echipa elvetiana Sauber.

''Venirea lui Kimi Raikkonen ca pilot reprezinta un pilon important al proiectului nostru si ne aduce mai aproape de tinta de a progresa ca echipa in viitorul apropiat'', a declarat directorul echipei, Frederic Vasseur.

''Talentul de netagaduit la lui Kimi si imensa experienta din Formula 1 vor contribui nu numai la dezvoltarea monopostului nostru, dar si la accelerarea cresterii si dezvoltarii echipei'', a adaugat oficialul.

Raikkonen a mai condus pentru Sauber in primul sezon al carierei.