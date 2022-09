Max Verstappen (Red Bull) a reușit să cucerească primul loc în calificările pe circuitul de la Zandvoort, fiind cel mai rapid pilot dintre toți ceilalți. Pe poziția a doua a căzut Charles Leclerc (Ferrari), iar locul trei a fost securizat de Carlos Sainz (Ferrari).

În cazul în care Verstappen câștigă Marele Premiu al Țărilor de Jos, ar fi a patra victorie consecutivă pentru neerlandez și și-ar securiza titlul de campion mondial. Max Verstappen a mai câștigat cursele din Arabia Saudită, Emilia Romagna, Miami, Spania, Azerbaijan, Canada, Franța, Ungaria și Belgia.

Ce au spus Verstappen și Leclerc după calificări

„Incredibil. Mai ales după ziua de ieri. Am avut o zi dificilă, dar am muncit din greu peste noapte să ne putem reveni mai rapid. Astăzi am fost rapizi pe traseu, dar distanța a fost mică. Ne-am schimbat mult!”, au fost cuvintele lui Verstappen, conform Sky Sports.

Imediat după cursă, Charles Leclerc a fost intervievat la fața locului și l-a lăudat pe câștigătorul de azi, Max Verstappen.

„Am fost foarte, foarte aproape. Max a făcut o tură grozavă la sfârșit. Mașina noastră a fost din ce în ce mai bună în aceste calificări.La început, m-am speriat, pentru că Max a fost mult, mult mai rapid decât noi cu roți folosite.

Pentru mâine, cred că vom arăta mai rapid. O să fie o cursă palpitantă cu Red Bull, dar sper să avem un start bun și vedem pe urmă.”, a completat Charles Leclerc, după calificări, potrivit aceleiași surse.

Ce urmează în Formula 1

După Marele Premiu al Țărilor de Jos, urmează ultimele șapte etape ale sezonului 2022 de F1. Italia, Singapore, Japonia, Statele Unite, Mexic, Brazilia și Abu Dhabi.