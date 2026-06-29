Gruparea pregătită de Constantin Enache a anunțat despărțirea de Alexandru Aftanache, unul dintre golgheterii echipei.

Venit în vara anului 2024 de la CSM Bacău, Aftanache a terminat stagiunea precentă pe locul #2 în topul celor mai buni marcatori, la egalitate cu Gabi Cîrstean (6 goluri) și la trei distanță de Andrei Pavel (9 reușite).

FC Bacău s-a despărțit de Alexandru Aftanache:

Anunțul a fost făcut de moldoveni luni după amiază, prin intermediul rețelelor sociale.

„Mulțumim, Alexandru Aftanache! Clubul nostru a ajuns la un acord cu Cetatea 1932 Suceava privind transferul jucătorului nostru, Alexandru Aftanache.

Îi mulțumim lui Alexandru pentru profesionalismul, devotamentul și implicarea de care a dat dovadă pe întreaga perioadă petrecută în tricoul echipei noastre. Contribuția sa a fost apreciată atât pe teren, cât și în cadrul grupului, iar pentru acest lucru îi suntem recunoscători.

Îi dorim mult succes în noul capitol al carierei sale și cât mai multe performanțe alături de noua sa echipă. Mult succes, Alex!”, a scris FC Bacău pe Facebook.

FC Bacău este, cel puțin teoretic, cea mai potentă financiar echipă din fotbalul românesc. Clubul este susținut de frații Dragoș și Adrian Pavăl, proprietarii Dedeman, a căror avere este estimată la aproximativ 3,7 miliarde de dolari.

Sezonul trecut, băcăuanii au ratat calificarea în play-off-ul Ligii 2, însă au dominat ulterior Grupa B din play-out. Echipa a terminat pe primul loc, cu 42 de puncte, la un punct în fața celor de la Concordia Chiajna și la două de CSM Reșița.