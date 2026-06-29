Dinamo a realizat cinci mutări în această vară. Martin Pascual și Alaa Bellaarouch și tinerii Adriano Manole, Ianis Doană și Răzvan Radu, iar duminică a oficializat transferul altui jucător de viitor.

Transferat gratis de la Universitatea Cluj, clubul de care aparținea, Opriș a semnat un contract valabil până în 2029 cu echipa pregătită, din acest sezon, de Nuno Campos (51 de ani).

La Dinamo, Opriș va concura pentru postul de titular cu unul dintre cei mai importanți jucători ai echipei din sezonul precedent, Maxime Sivis. Cornel Șfaițer i-a făcut portretul noului jucător al ”câinilor”, pe care-l compară cu Dan Petrescu.

Cornel Șfaițer crede că Dinamo l-a transferat pe ”noul Dan Petrescu”

„E exploziv, are viteză, dar e clar că mai are lucruri de îmbunătățit. Incursiunile pe care le face pe bandă, felul în care urcă și centrările lui îmi aduc aminte de Dan Petrescu la vârsta lui. Chiar așa îl văd. Dacă și Rațiu mai are de lucru, e normal ca și el să mai aibă.

Am acceptat să îl iau după ce ne-a fost recomandat de la U Cluj, pentru că îi știam calitățile. Nu știu ce s-a întâmplat acolo, cei de la Cluj nu au gestionat bine situația și l-au pierdut gratis pe un jucător de valoarea lui Opriș. Pe mine m-a mirat faptul ăsta, e ciudat, mai ales că acoperea o poziție de ‘under’.

Dinamo stă însă foarte bine la acest capitol. Au adus mulți jucători tineri și sunt de felicitat că investesc în această zonă. Parcă se creionează un lot asemănător celui dinainte de 1990, când Mircea Lucescu punea mare accent pe tineri și îi promova pe Lupu, Lupescu, Răducioiu, Sabău, Timofte sau Rednic.

Andrei Nicolescu și-a propus probabil această strategie: să ia tot ce e mai bun dintre tinerii din campionatul intern și de afară. Au o bază de date foarte bună, deși nu e ușor să îi aduci. Îi prevăd lui Ștefan Opriș un viitor foarte frumos. Noi nu am putut să îl oprim, el își dorea să joace în prima ligă și cred că a făcut alegerea cea mai bună”, a spus Șfaițer, potrivit Fanatik.ro.

Dinamo București, în această perioadă de mercato

Antrenor - Nuno Campos (nou)

Veniri - Răzvan Radu (Metalul Buzău / 60.000 euro), Ianis Doană (CSM Reșița / 25.000 euro), Oliver Hintsa (Sogndal / gratis), Martin Pascual (CD Mirandes / gratis), Alaa Bellaarouch (Sporting Braga / împrumutat), Adriano Manole (CFC Argeș / gratis), Ștefan Opriș (FCU Cluj / gratis), Eduard Ilincaș (promovat de la juniori)

Reveniri după împrumuturi - David Irimia (Metaloglobus), Alexandru Irimia (Metaloglobus), Costin Amzăr (Al Nasr SC), Valentin Dumitrache (Metalul Buzău), Codruț Sandu (Corvinul), Ianys Neculai (CS Dinamo), Peter Maapia (Gloria Bistrița), Sanusi Hussaini (Minaur Baia Mare), Matei Marin (Olimpia Satu Mare), Răzvan Pașcalău (CS Dinamo), Ahmed Bala (Înainte Modelu), Andrei Ionică (LPSHD Clinceni), Raul Rotund (ASA Tg. Mureș), Luca Bărbulescu (Corvinul), Casian Soare (CS Dinamo)

Plecări - Valentin Țicu (FCV Farul / gratis), Eddy Gnahore, Kennedy Boateng, Georgi Milanov, Jordan Ikoko (contracte încheiate), Devis Epassy (contract reziliat), Valentin Dumitrache (Chindia / împrumutat), Codruț Sandu (Corvinul / împrumutat)