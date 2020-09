Lewis Hamilton, atacat de toata lumea dupa ce si-a prezentat noul bolid. Campionul din F1 fost numit "clovn" si "ipocrit"

Campionul mondial din Formula 1 are 13 superbolizi si si-a scandalizat fanii cu ultimul mesaj.

Hamilton si-a prezentat pe conturile de socializare noua achizitie, Mercedes EQS, o masina electrica de top de 90.000 de euro, si a anuntat ca a inceput sa isi reduca amprenta de carbon. "Recent am facut multe schimbari in viata mea pentru a-mi reduce impactul asupra mediului. Primul pas in aceasta calatorie a fost sa inteleg impactul meu personal asupra planetei, astfel incat sa pot face schimbari pentru a o imbunatati. De asemenea, vreau sa-mi folosesc pozitia de pilot de curse pentru a impune o schimbare pozitiva si permanenta, motiv pentru care lucrez indeaproape cu Mercedes pentru a-si deplasa incet flota de masini catre partea electrica. Pasii mici duc la schimbari mari, deci este important sa luam cu totii un moment pentru a ne intelege amprenta si micile schimbari pe care le putem face in viata noastra de zi cu zi pentru a pune planeta pe primul loc", a transmis Hamilton.

Insa, actiunea publicitara a pilotului a fost ironizata si el a fost numit "clovn" si "ipocrit" de catre urmaritorii sai, pentru ca noua masina se adauga altor 12 bolizi, mari consumatori de carburant, intr-o colectie de aproape 15 milioane de euro. In garajul pilotului britanic se gasesc "monstri" ai soselelor, cu un consum de carburant urias, precum Pagani Zonda 769 LH (7.3l, V12), Ferrari LaFerrari (6.3l, V12), Shelby 427 Cobra 1966 (7.0l), McLaren P1 (3.8l, V8), Mercedes SLS Black Series (6.2l, V8), Mercedes Benz AMG GTR (4.0l, V8), Ford Mustang Shelby GT500 1967 (7.0l) sau Maybach S600 (6.0l, V12).

De asemenea, lui Hamilton i s-a reprosat ca, in timp ce se prezinta ca "eco warrior", calatoreste in jurul lumii aproape exclusiv cu avionul sau privat, un Bombardier Challenger 605, in valoare de 28 de milioane de euro, si practica unul dintre cele mai poluate sporturi inventate de omenire. Lewis Hamilton (35 ani) a castigat 6 titluri de campion in Formula 1, fiind considerat unul dintre cei mai buni piloti din istoria competitiei. El concureaza pentru echipa Mercedes-Benz si conduce clasamentul in actualul sezon al F1, avand cu 47 de puncte mai mult decat coechipierul Valtteri Bottas. In ultimii, a creat numeroase polemici prin postarile sale in care isi incuraja fanii sa devina vegani, sa ia masuri accelerate de protectie a mediului si sa lupte impotriva inegalitatilor rasiale, alaturandu-se miscarii Black Lives Matter.