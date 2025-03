Charles Leclerc și Lewis Hamilton nu au impresionat în Marele Premiu din Australia, unde s-au clasat pe locurile 8 și 10. Dacă ar fi gestionat mai bine strategia privind schimbul de pneuri, cei doi piloți ar fi putut termina în top. Dar acest lucru nu s-a întâmplat.

Ferrari, pusă la zid după momentul bizar din prima cursă a sezonului

Mai mult decât atât, comunicarea între piloți și ingineri a părut deficitară. Un moment bizar s-a petrecut la jumătatea cursei, când pilotul Charles Leclerc s-a plâns că are foarte multă apă în monopost. Iată dialogul:

· Charles Leclerc: "E plin de apă în jurul meu".

· Inginerul de cursă Bryan Bozzi: "Probabil e apă".

· Charles Leclerc: "O vom adăuga pe asta la celelalte pilde de înțelepciune".

Un fost pilot din Formula 1, Christian Danner (66 de ani), l-a pus la zid pe inginerul de la Ferrari: "Cred că e un moment foarte rușinos! Nu e ușor să ai o asemenea problemă pe circuit. Și clar nu e ușor să controlezi mașina într-o asemenea situație.

Inginerul a spus că ar fi vorba de apă, ce idiot! Mi se pare o reacție deplasată, mai ales când e vorba de un pilot pentru Leclerc. Inginerul trebuia să îi propună o soluție sau să îi dea o explicație", a spus Danner, citat de PlanetF1.

Christian Danner a concurat în Formula 1 în anii '80, fiind implicat în 47 de curse. El a adunat patru puncte de-a lungul carierei, după ce a pilotat pentru echipe mici precum Zakspeed sau Osella.

Reacția lui Lewis Hamilton după debutul ratat

Prima cursă a lui Lewis Hamilton la Ferrari nu a decurs conform așteptărilor septuplului campion mondial.

”În ceea ce mă privește, sunt recunoscător că nu am intrat în parapete, pentru că acolo părea că se îndreaptă mașina de cele mai multe ori. Avem multe de învățat din cursa asta, abia am început să mă adaptez la această mașină în condiții de umiditate, toate setările necesare, e un stil diferit de condus, sunt setări diferite pe volan.

Bineînțeles, am rezistat cât am putut, am ajuns și în frunte la un moment dat, dar cred că s-a anticipat greșit cât de mult va ploua. Cred că am greșit. Informația pe care am primit-o a fost că va fi o ploaie scurtă, rapidă, doar pe ultimul viraj”, a declarat Lewis Hamilton.

Lando Norris (McLaren) a câștigat cursa din Australia, iar podiumul a fost completat de Max Verstappen (Red Bull Racing) și George Russell (Mercedes). Duminică va avea loc a doua cursă a sezonului, Marele Premiu al Chinei.