Prima cursă a lui Lewis Hamilton la Ferrari nu a decurs conform așteptărilor septuplului campion mondial.

Lewis Hamilton: ”A mers mult mai prost decât mă așteptam!”

A încheiat pe locul 10 la Melbourne și au început deja tensiunile cu echipa tehnică a lui Ferrari. Ploaia i-a dat mari bătăi de cap lui Hamilton, care a fost nevoit să schimbe mai multe seturi de anvelope pentru a-și menține aderența.

În timpul cursei, Hamilton le-a reproșat celor de la Ferrari că nu s-au infomat așa cum trebuie cu privire la cantitatea de precipitații de la Melbourne.

”Debutul a fost foarte complicat, a mers mult mai prost decât m-aș fi așteptat. Mașina a fost foarte, foarte dificil de pilotat azi. În ceea ce mă privește, sunt recunoscător că nu am intrat în parapete, pentru că acolo părea că se îndreaptă mașina de cele mai multe ori. Avem multe de învățat din cursa asta, abia am început să mă adaptez la această maașină în condiții de umiditate, toate setările necesare, e un stil diferit de condus, sunt setări diferite pe volan.

Bineînțeles, am rezistat cât am putut, am ajuns și în frunte la un moment dat, dar cred că s-a anticipat greșit cât de mult va ploua. Cred că am greșit. Informația pe care am primit-o a fost că va fi o ploaie scurtă, rapidă, doar pe ultimul viraj. Am crezut că restul circuitului este uscat. Am crezut că mă pot menține pe circuit dacă ploaia va fi scurtă. Apoi a plouat din ce în ce mai mult”, a spus Lewis Hamilton, conform planetf1.com.

Tensiuni între Lewis Hamilton și Riccardo Adami

La scurt timp după încheierea cursei, conversația radio dintre Hamilton și Riccardo Adami, inginerul Ferrari, a fost dezvăluită.

Hamilton: ”Credeam că ai spus că nu va ploua mult. Am ratat o șansă mare aici.”

Adami: ”Am înțeles!”

Hamilton: ”Pe ce poziție mă aflu acum?”

Adami: ”Pe locul 9”

Hamilton: ”Rahat.. Scuze, nu știam că radio-ul este pornit!”