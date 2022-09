Max Verstappen a terminat cursa de la Monza pe prima poziție, surclasându-l din nou pe Charles Leclerc. Belgianul a încheiat circuitul cu timpul de 1:20:27.511, la 2.446 secunde de ocupantul locului doi.

Ce a spus Max Verstappen după cursă

Imediat după ce s-a terminat MP de la Monza, Verstappen a vorbit despre evoluția pe care echipa sa, Red Bull Racing, a reușit-o în fața competitoarelor.

„Am avut o cursă grozavă. Am fost buni în fiecare compoziție. Din păcate, nu am avut parte de un restart la sfârșit, dar, per total, am avut o zi chiar foarte bună.

A fost foarte îmbucurător să pilotăm astăzi. Ziua a fost excelentă din partea noastră. A necesitat ceva timp să încheiăm pe podium în această manieră.”, au fost cuvintele belgianului după cursă, potrivit Sky Sports.

Declarațiile lui Charles Leclerc după MP de la Monza

Charles Leclerc și-a arătat regretul, pentru că nu a reușit să-l devanseze pe Max Verstappen în ultimele momente. Este deja a doua oară consecutiv când monegascul a prins podiumul, fiind în spatele belgianului.

„Sfârșitul a fost frustrant, am sperat că am fi putut să îl devansăm. Din nefercire, am picat pe locul doi. E o rușine, dar am dat tot ce am putut din mine astăzi. Speram că voi câștiga în fața Tifosi (n.r. grup de suporteri pentru Ferrari), dar nu am putut asta.”, a precizat Charles Leclerc, conform Sky Sports.

Ce urmează în Formula 1

După ce s-a încheiat MP de la Monza, Italia, pentru competitorii din Formula 1 urmează circuitul de la Marina Bay din Singapore. Cursa va avea loc pe 2 octombrie. Pe 30 septembrie încep antrenamentele.