Meciurile din Professional Fighters League (PFL) se vad pe VOYO! De la ora 01:00, Claressa Shields vs. Brittney Elkin

Vesti bune pentru toti fanii MMA: Professional Fighters League (PFL), prima si singura competitie cu sezon regulat, playoff si gala finala se va vedea pe VOYO, începand din această noapte.

PFL adună la start 60 de luptători profesioniști, în 6 grupe de greutate diferite, care vor lupta pentru supremație!

Cine va învinge, cine va fi nevoit să accepte înfrângerea și cine va duce spectacolul MMA la următorul nivel? Aflăm în următoarea perioadă!

În cea de-a patra etapă a sezonului, care începe în această seară, fanii se pot bucura de meciuri explozive, precum cele dintre: Natan Schulte (ca urmare a retragerii lui Anthony Pettis, din cauza problemelor de sănătate) vs. Alexander Martinez, Bubba Jenkins vs. Bobby Moffett și Brendan Loughnane vs. Tyler Diamond.

Claressa Shields vs. Brittney Elkin – confruntarea zilei!

Fără doar și poate, capul de afiș al zilei este meciul dintre Shields și Elkin, aur olimpic în box versus 12 ani în MMA! După succesul categoric pe care l-a avut de-a lungul anilor în box, Claressa a anunțat, anul trecut, trecerea înspre MMA și își face debutul în această noapte, în direct pe VOYO. ”Sunt entuziasmată să îmi consolidez supremația ca cea mai puternică femeie a tuturor timpurilor. Abia aștept să arăt lumii că niciodată nu m-am dat la o parte din fața unei provocări”, a declarat Shields înaintea acestui meci.

Nu ratați vizionarea meciurilor din cea de-a patra etapă PFL, în această noapte, de la ora 01:00, doar pe VOYO!