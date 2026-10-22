Mauricio Pochettino a venit la meci pentru a fi alături de fiul său, Maurizio, jucător la Inter Club d'Escaldes. Înaintea meciului, fostul antrenor de la Tottenham și PSG a vorbit despre fotbalul românesc.

Ce spune Mauricio Pochettino despre fotbalul românesc

"Sigur, îmi amintesc de mulți prieteni români, printre care Florin Răducioiu. Am jucat împreună la Espanyol, în 1994. Mai sunt Gică (n.r. Craioveanu), Gâlcă... Am multe amintiri cu mulți jucători români.

Fotbalul românesc mereu a fost un generator de talente. Echipele voastre sunt foarte competitive și au multă calitate", a declarat Mauricio Pochettino, pentru Digi Sport.

Florin Răducioiu și Mauricio Pochettino au fost colegi la Espanyol Barcelona, în prima jumătate a anilor ’90, evoluând împreună în La Liga.

Universitatea Craiova a câștigat fără mari emoții meciul din Andorra, scor 3-1, în a doua etapă din faza ligii UEFA Conference League.

După remiza cu Getafe și victoria din Andorra, Universitatea Craiova se va duela în etapa a treia din UEFA Conference League cu albanezii de la KF Egnatia. Meciul va avea loc pe "Oblemenco", pe 5 noiembrie.