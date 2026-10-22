Craiova spală rușinile trecutului

Craiova învinge clar, cu 3-1, după ce a avut 2-0 în minutul 5 și după ce a tremurat puțin la 2-1.

FCSB a pierdut cu 2-1 returul din Andorra în iulie 2025, după ce a câștigat cu 3-1 acasă, în turul 1 al Champions League.

Pe ce loc se află Universitatea Craiova după primele două etape din Conference League

Sunt fericit și mă simt bine – vorba Țapinarilor -, fiindcă o echipă de la noi e net superioară acestei formații din Andorra, pe terenul ei. Adică sunt fericit că nu am ajuns încă atât de jos, să avem bilanț negativ cu băieții ăștia, fie și la ei acasă.

După umilințele suferite de naționala lui Hagi cu Polonia și cu Bosnia-Herțegovina, mă aștept la orice, să ne bată chiar și Feroe, așa că victoria asta a Craiovei îmi dă moral.

Lăsând gluma la o parte, campioana României chiar a jucat bine, a început solid, cu energie și cu dorința de a-și arăta rapid superioritatea, ceea ce s-a și întâmplat. 1-0 minutul 3, 2-0 minutul 5, ce să-ți dorești mai mult?

Al-Hamlawi, al 11-lea gol în ultimele 10 meciuri!

A marcat mai întâi Al-Hamlawi, care e deja un fenomen: a dat al 11-lea său gol în ultimele 11 meciuri jucate pentru Universitatea și naționala Palestinei!

Dar ai noștri s-au mulțumit cu cele două goluri și au continuat prudent. Chiar și așa, mai puteau înscrie, dar o puteau face și adversarii, când ne-a scos Laurențiu Popescu. Până la urmă, un 2-0 la pauză liniștitor, care a devenit neliniștitor în minutul 78, când gazdele au marcat pentru 1-2.

Au urmat vreo 8 minute în care am tremurat un pic. La cât de ghinionistă a fost Craiova anul trecut cu AEK, mă gândeam să nu se întâmple iar vreo nenorocire. Din fericire pentru noi, a apărut celălalt fenomen din echipa olteană, francezul Elisor, cu al 8-lea său gol în acest sezon, 7 dintre ele fiind marcate după ce a intrat de pe bancă!

Și încă o remarcă: a marcat și Baiaram după 12 meciuri în care n-a găsit plasa! Mai bine mai târziu decât niciodată, un șablon care se potrivește aici de minune.

Mora, acest Hercule modern

Dincolo de cei trei golgheteri, mi-a plăcut din nou mult Carlos Mora, cu pasă decisivă la reușita de 1-0 și având o contribuție importantă la golul de 3-1. Plus acțiunile sale caracteristice în flancul drept, cu depășirea a doi sau trei adversari și crearea de superioritate, centrări bune și o forță de Hercule modern.

Am văzut că sunt unii care contestă rezultatele Craiovei din Conference League, considerând că Bancu și Compania au ajuns în cea mai slabă competiție europeană după ce au plecat din Champions League și au ratat apoi Europa League. E un punct de vedere, dar măcar ei sunt aici, spre deosebire de alții, care mai au coșmaruri cu FK Auda (3-7 la general) și cu Tromso (1-7).

Universitatea a luat patru puncte din două meciuri, va juca în etapa următoare cu Egnatia din Albania, deci sunt șanse importante de a face 7 și de a-și consolida un loc în primele 24 din Conference League.

Zic să ne mulțumim cu ce avem și să zicem Doamne-ferește de mai rău, adică să n-avem nicio echipă în faza principală a cupelor europene...