Pilotul Red Bull a ajuns la a doua victorie consecutivă în sezonul curent din Formula 1 și, totodată, la al doilea succes în total din stagiune după cel de la Grand Prix-ul din Bahrain.

Max Verstappen, victorios la Marele Premiu de la Singapore

Verstappen a fost lider pe parcursul întregii curse. Podiumul a fost completat de Charles Leclerc (Ferrari) și de liderul la zi din Formula 1, Kimi Antonelli (Mercedes).

Max Verstappen a ajuns la 221 de puncte și ocupă locul patru în clasamentul general al piloților.