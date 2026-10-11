CLASAMENT Formula 1 | Max Verstappen, spectacol la Marele Premiu de la Singapore! Al doilea succes la rând pentru pilotul Red Bull

Formula 1 | Max Verstappen, spectacol la Marele Premiu de la Singapore! Al doilea succes la rând pentru pilotul Red Bull Sporturi
Alexandru Hațieganu
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Max Verstappen (29 de ani) a profitat de pole-position și a câștigat Marele Premiu de la Singapore. 

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Max VerstappenFormula 1Red Bullauto
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Pilotul Red Bull a ajuns la a doua victorie consecutivă în sezonul curent din Formula 1 și, totodată, la al doilea succes în total din stagiune după cel de la Grand Prix-ul din Bahrain.

Max Verstappen, victorios la Marele Premiu de la Singapore

Verstappen a fost lider pe parcursul întregii curse. Podiumul a fost completat de Charles Leclerc (Ferrari) și de liderul la zi din Formula 1, Kimi Antonelli (Mercedes).

Max Verstappen a ajuns la 221 de puncte și ocupă locul patru în clasamentul general al piloților. 

Max Verstappen, victorios la Marele Premiu de la Singapore

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Clasamentul general al piloților

  1. Kimi Antonelli (Mercedes) - 340 de puncte
  2. George Russell (Mercedes) - 238
  3. Lewis Hamilton (Ferrari) - 229
  4. Max Verstappen (Red Bull) - 221
  5. Charles Leclerc (Ferrari) - 215
  6. Lando Norris (McLaren) - 201
  7. Oscar Piastri (McLaren) - 138
  8. Isack Hadjar (Racing Bulls) - 97
  9. Liam Lawson (Racing Bulls) - 75
  10. Pierre Gasly (Alpine) - 41
  11. Arvid Lindblad (Racing Bulls) - 38
  12. Franco Colapinto (Alpine) - 27
  13. Oliver Bearman (Haas) - 23
  14. Nico Hulkenberg (Audi) - 13
  15. Gabriel Bortoleto (Audi) - 10
  16. Esteban Ocon (Haas) - 7
  17. Fernando Alonso (Aston Martin) - 7
  18. Carlos Sainz (Williams) - 7
  19. Alex Albon (Williams) - 5
  20. Yuki Tsunoda (Racing Bulls) - 1
  21. Lance Stroll (Aston Martin) - 0
  22. Valtteri Bottas (Cadillac) - 0
  23. Sergio Perez (Cadillac) - 0

Clasamentul constructorilor din Formula 1

  1. Mercedes – 578 de puncte
  2. Ferrari – 444
  3. McLaren – 339
  4. Red Bull – 332
  5. Racing Bulls – 100
  6. Alpine – 68
  7. Haas – 30
  8. Audi – 23
  9. Williams – 12
  10. Aston Martin – 7
  11. Cadillac – 0
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