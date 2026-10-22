GALERIE FOTO Ce a fost în mintea lui?! Mike Maignan, roșu direct în minutul 27 din Europa League, după o fază cum rar se vede

Ce a fost în mintea lui?! Mike Maignan, roșu direct în minutul 27 din Europa League, după o fază cum rar se vede Europa League
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Mike Maignan (31 de ani), portarul și căpitanul lui AC Milan a rezistat doar 28 de minute pe teren în meciul cu Bournemouth, din Europa League, disputat joi seară.

TAGS:
AC MilanBournemouthmike maignanEuropa LeagueTyler Adams
Din articol

Bournemouth, 2-0 la pauză contra lui AC Milan după două penalty-uri

Bournemouth a condus-o cu 2-0 la pauză pe AC Milan. Ambele goluri ale echipei lui Marco Rose au venit din penalty.

În minutul 6, arbitrul grec Vassilis Fotias a fost chemat la monitorul VAR pentru a revedea un henț comis în propriul careu de Koni de Winter. Fundașul lui AC Milan a blocat cu mâna o lovitură de cap a lui Evanilson și s-a dictat penalty. Justin Kluivert a transformat.

Maignan, roșu direct în minutul 27

În minutul 27, Mike Maignan a văzut direct cartonașul roșu. La un corner al lui Bournemouth, portarul lui AC Milan l-a împins cu ambele mâini în figură pe Tyler Adams, care se afla în fața sa, în așteptarea centrării.

  • Maignan
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Arbitrul a oprit imediat jocul, i-a arătat cartonașul roșu lui Maignan și a dictat un nou penalty pentru Bournemouth, care de această dată a fost transformat de Marcus Tavernier.

În locul lui Maignan, Ruben Amorim l-a trimis între buturi pe Lorenzo Torriani (21 de ani). Jucătorul sacrificat de la AC Milan a fost atacantul Omari Hutchinson.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
S-a câștigat marele premiu la Loto 6/49, de peste 3,32 milioane de euro. Cât a costat biletul norocos
S-a câștigat marele premiu la Loto 6/49, de peste 3,32 milioane de euro. Cât a costat biletul norocos
ULTIMELE STIRI
Pe ce loc se află Universitatea Craiova după primele două etape din Conference League
Pe ce loc se află Universitatea Craiova după primele două etape din Conference League
Cinci români au jucat în Europa League. Rezultatele serii
Cinci români au jucat în Europa League. Rezultatele serii
Transferul verii la Craiova, dat dispărut: ”Ce sens a mai avut aducerea lui?”
Transferul verii la Craiova, dat dispărut: ”Ce sens a mai avut aducerea lui?”
Assad Al Hamlawi a reacționat, după ce a marcat din nou pentru Craiova
Assad Al Hamlawi a reacționat, după ce a marcat din nou pentru Craiova
"Maxilar, ceafă și gât" Ce a spus antrenorul lui Union Saint-Gilloise după ce Darius Olaru a fost făcut KO
"Maxilar, ceafă și gât" Ce a spus antrenorul lui Union Saint-Gilloise după ce Darius Olaru a fost făcut KO
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Cea mai sexy hocheistă din lume își pune fanii pe jar: „Dovada că îngerii există”

Cea mai sexy hocheistă din lume își pune fanii pe jar: „Dovada că îngerii există”

"De-ale lui Kovacs" Ce au scris spaniolii despre arbitrul român după Real Madrid - Leipzig, în Champions League

"De-ale lui Kovacs" Ce au scris spaniolii despre arbitrul român după Real Madrid - Leipzig, în Champions League

Presa din Spania, verdict după arbitrajul lui Istvan Kovacs din Real Madrid - RB Leipzig: „Diferență de la cer la pământ”

Presa din Spania, verdict după arbitrajul lui Istvan Kovacs din Real Madrid - RB Leipzig: „Diferență de la cer la pământ”

Leo Messi și Cristiano Ronaldo, invitați la meciul de adio al fostului atacant de la Manchester United, Juventus și Manchester City

Leo Messi și Cristiano Ronaldo, invitați la meciul de adio al fostului atacant de la Manchester United, Juventus și Manchester City

Marius Baciu, transfer la RB Salzburg pe 200.000 de euro: „M-au plăcut și am semnat”

Marius Baciu, transfer la RB Salzburg pe 200.000 de euro: „M-au plăcut și am semnat”

Antrenorul, OUT cu o săptămână înainte de meciul cu FCSB: „Colaborarea s-a încheiat”

Antrenorul, OUT cu o săptămână înainte de meciul cu FCSB: „Colaborarea s-a încheiat”



Recomandarile redactiei
Transferul verii la Craiova, dat dispărut: ”Ce sens a mai avut aducerea lui?”
Transferul verii la Craiova, dat dispărut: ”Ce sens a mai avut aducerea lui?”
Pe ce loc se află Universitatea Craiova după primele două etape din Conference League
Pe ce loc se află Universitatea Craiova după primele două etape din Conference League
"Maxilar, ceafă și gât" Ce a spus antrenorul lui Union Saint-Gilloise după ce Darius Olaru a fost făcut KO
"Maxilar, ceafă și gât" Ce a spus antrenorul lui Union Saint-Gilloise după ce Darius Olaru a fost făcut KO
Craiova spală rușinile trecutului
Craiova spală rușinile trecutului
Cinci români au jucat în Europa League. Rezultatele serii
Cinci români au jucat în Europa League. Rezultatele serii
Alte subiecte de interes
Românul de la AC Milan care a refuzat naționala tricoloră a revenit după 448 de zile
Românul de la AC Milan care a refuzat naționala tricoloră a revenit după 448 de zile
Ultimele vești despre transferul fostului jucător din Superliga României la AC Milan! Anunțul italienilor
Ultimele vești despre transferul fostului jucător din Superliga României la AC Milan! Anunțul italienilor
Barcelona l-a vândut pe Araujo! Fundașul a ajuns în Premier League
Barcelona l-a vândut pe Araujo! Fundașul a ajuns în Premier League
Transfer de senzație în Premier League: 75.000.000€
Transfer de senzație în Premier League: 75.000.000€ 
Mesajul dur al lui Mike Maignan după ce a fost victima rasismului în Italia
Mesajul dur al lui Mike Maignan după ce a fost victima rasismului în Italia 
Scandal la Udinese - Milan! Mike Maignan a ieșit de pe teren: "Suntem șocați!"
Scandal la Udinese - Milan! Mike Maignan a ieșit de pe teren: "Suntem șocați!"
CITESTE SI
S-a câștigat marele premiu la Loto 6/49, de peste 3,32 milioane de euro. Cât a costat biletul norocos

stirileprotv S-a câștigat marele premiu la Loto 6/49, de peste 3,32 milioane de euro. Cât a costat biletul norocos

VIDEO. Trei români, filmați când păcăleau numeroși pensionari în Marea Britanie, în fața unor bancomate. Au fost condamnați

stirileprotv VIDEO. Trei români, filmați când păcăleau numeroși pensionari în Marea Britanie, în fața unor bancomate. Au fost condamnați

Vucic, fostul președinte al Serbiei: Dacă vom câștiga alegerile, nu vom lăsa ambasadele străine să ne confiște victoria

stirileprotv Vucic, fostul președinte al Serbiei: Dacă vom câștiga alegerile, nu vom lăsa ambasadele străine să ne confiște victoria

Un angajat a cumpărat un bilet la loto uitat în spatele tejghelei și a câștigat 12 milioane de dolari. Compania l-a concediat

stirileprotv Un angajat a cumpărat un bilet la loto uitat în spatele tejghelei și a câștigat 12 milioane de dolari. Compania l-a concediat

Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!