Bournemouth, 2-0 la pauză contra lui AC Milan după două penalty-uri

Bournemouth a condus-o cu 2-0 la pauză pe AC Milan. Ambele goluri ale echipei lui Marco Rose au venit din penalty.

În minutul 6, arbitrul grec Vassilis Fotias a fost chemat la monitorul VAR pentru a revedea un henț comis în propriul careu de Koni de Winter. Fundașul lui AC Milan a blocat cu mâna o lovitură de cap a lui Evanilson și s-a dictat penalty. Justin Kluivert a transformat.



Maignan, roșu direct în minutul 27



În minutul 27, Mike Maignan a văzut direct cartonașul roșu. La un corner al lui Bournemouth, portarul lui AC Milan l-a împins cu ambele mâini în figură pe Tyler Adams, care se afla în fața sa, în așteptarea centrării.