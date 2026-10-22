Se complică situația lui Musi! Veste proastă pentru Dinamo

În luna septembrie, Musi s-a operat după accidentarea suferită la menisc, motiv pentru care a ratat convocarea la echipa națională de tineret. Însă, trebuie menționat că dinamovistul a fost inclusiv pe lista extinsă a lui Gică Hagi pentru partidele naționalei ”României mari” din Nations League.

Alexandru Musi (22 de ani) este unul dintre cei mai importanți jucători din lotul echipei Dinamo , dar în acest moment este accidentat și nu poate ajuta în duelurile atât de importante din Superliga României, unde ”câinii” sunt lideri.

Pe ce loc se află Universitatea Craiova după primele două etape din Conference League

Dinamo | Alexandru Musi va absenta până la finalul lunii noiembrie 2026

Jucătorul transferat de Dinamo de la FCSB în 2025 a avut parte de un debut impresionant de sezon, cu patru goluri marcate în toate competițiile, și era una dintre principalele soluții ale lui Nuno Campos pentru postul de atacant.

Totuși, accidentarea afectează Dinamo și va mai afecta clubul și în perioada următoare. Se pare că revenirea lui Alexandru Musi se va produce peste o lună, la finalul lunii noiembrie!

Conform Fanatik, fotbalistul va putea juca pentru ”câini” abia din prima etapă a returului, cu Petrolul. Până atunci, Dinamo le va mai întâlni pe CFR Cluj (în deplasare, Superliga), Chindia Târgoviște (acasă, Cupa României), UTA (acasă, Superliga), FC Argeș (în deplasare, Superliga).

Alexandru Musi, pe teren pentru Dinamo în partida cu Petrolul?

Duelul cu Petrolul va avea loc în weekendul 21-22 noiembrie, iar atunci ar putea intra pe teren și Alexandru Musi.

Până la accidentare, Musi a adunat opt meciuri în acest sezon, a marcat de patru ori și a oferit o pasă decisivă. Conform Transfermakt, cota fotbalistului de piață se ridică la 1.8 milioane de euro.

VIDEO Interviu cu Alexandru Musi