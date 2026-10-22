Se complică situația lui Musi! Veste proastă pentru Dinamo

Se complică situația lui Musi! Veste proastă pentru Dinamo Superliga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Alexandru Musi, absență importantă pentru Dinamo în Superliga României.

TAGS:
accidentare alexandru musiAlexandru MusiDinamoSuperliga Romaniei
Din articol

Alexandru Musi (22 de ani) este unul dintre cei mai importanți jucători din lotul echipei Dinamo, dar în acest moment este accidentat și nu poate ajuta în duelurile atât de importante din Superliga României, unde ”câinii” sunt lideri.

În luna septembrie, Musi s-a operat după accidentarea suferită la menisc, motiv pentru care a ratat convocarea la echipa națională de tineret. Însă, trebuie menționat că dinamovistul a fost inclusiv pe lista extinsă a lui Gică Hagi pentru partidele naționalei ”României mari” din Nations League.

Alexandru Musi - FOTO

Foto: Imago

  • Imago1082423047h
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Dinamo | Alexandru Musi va absenta până la finalul lunii noiembrie 2026

Jucătorul transferat de Dinamo de la FCSB în 2025 a avut parte de un debut impresionant de sezon, cu patru goluri marcate în toate competițiile, și era una dintre principalele soluții ale lui Nuno Campos pentru postul de atacant.

Totuși, accidentarea afectează Dinamo și va mai afecta clubul și în perioada următoare. Se pare că revenirea lui Alexandru Musi se va produce peste o lună, la finalul lunii noiembrie!

Conform Fanatik, fotbalistul va putea juca pentru ”câini” abia din prima etapă a returului, cu Petrolul. Până atunci, Dinamo le va mai întâlni pe CFR Cluj (în deplasare, Superliga), Chindia Târgoviște (acasă, Cupa României), UTA (acasă, Superliga), FC Argeș (în deplasare, Superliga).

Alexandru Musi, pe teren pentru Dinamo în partida cu Petrolul?

Duelul cu Petrolul va avea loc în weekendul 21-22 noiembrie, iar atunci ar putea intra pe teren și Alexandru Musi.

Până la accidentare, Musi a adunat opt meciuri în acest sezon, a marcat de patru ori și a oferit o pasă decisivă. Conform Transfermakt, cota fotbalistului de piață se ridică la 1.8 milioane de euro.

VIDEO Interviu cu Alexandru Musi

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
S-a câștigat marele premiu la Loto 6/49, de peste 3,32 milioane de euro. Cât a costat biletul norocos
S-a câștigat marele premiu la Loto 6/49, de peste 3,32 milioane de euro. Cât a costat biletul norocos
ARTICOLE PE SUBIECT
Alexandru Musi anunță un moment istoric pentru Dinamo: „Avem șanse să câștigăm campionatul”. Cum pot termina „câinii” anul în fruntea Superligii
Alexandru Musi anunță un moment istoric pentru Dinamo: „Avem șanse să câștigăm campionatul”. Cum pot termina „câinii” anul în fruntea Superligii
Alexandru Musi, confesiune după Dinamo - „U” Cluj 1-0: „Au fost niște momente oribile pentru mine”
Alexandru Musi, confesiune după Dinamo - „U” Cluj 1-0: „Au fost niște momente oribile pentru mine”
ULTIMELE STIRI
Pe ce loc se află Universitatea Craiova după primele două etape din Conference League
Pe ce loc se află Universitatea Craiova după primele două etape din Conference League
Cinci români au jucat în Europa League. Rezultatele serii
Cinci români au jucat în Europa League. Rezultatele serii
Transferul verii la Craiova, dat dispărut: ”Ce sens a mai avut aducerea lui?”
Transferul verii la Craiova, dat dispărut: ”Ce sens a mai avut aducerea lui?”
Assad Al Hamlawi a reacționat, după ce a marcat din nou pentru Craiova
Assad Al Hamlawi a reacționat, după ce a marcat din nou pentru Craiova
"Maxilar, ceafă și gât" Ce a spus antrenorul lui Union Saint-Gilloise după ce Darius Olaru a fost făcut KO
"Maxilar, ceafă și gât" Ce a spus antrenorul lui Union Saint-Gilloise după ce Darius Olaru a fost făcut KO
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Cea mai sexy hocheistă din lume își pune fanii pe jar: „Dovada că îngerii există”

Cea mai sexy hocheistă din lume își pune fanii pe jar: „Dovada că îngerii există”

"De-ale lui Kovacs" Ce au scris spaniolii despre arbitrul român după Real Madrid - Leipzig, în Champions League

"De-ale lui Kovacs" Ce au scris spaniolii despre arbitrul român după Real Madrid - Leipzig, în Champions League

Presa din Spania, verdict după arbitrajul lui Istvan Kovacs din Real Madrid - RB Leipzig: „Diferență de la cer la pământ”

Presa din Spania, verdict după arbitrajul lui Istvan Kovacs din Real Madrid - RB Leipzig: „Diferență de la cer la pământ”

Leo Messi și Cristiano Ronaldo, invitați la meciul de adio al fostului atacant de la Manchester United, Juventus și Manchester City

Leo Messi și Cristiano Ronaldo, invitați la meciul de adio al fostului atacant de la Manchester United, Juventus și Manchester City

Marius Baciu, transfer la RB Salzburg pe 200.000 de euro: „M-au plăcut și am semnat”

Marius Baciu, transfer la RB Salzburg pe 200.000 de euro: „M-au plăcut și am semnat”

Antrenorul, OUT cu o săptămână înainte de meciul cu FCSB: „Colaborarea s-a încheiat”

Antrenorul, OUT cu o săptămână înainte de meciul cu FCSB: „Colaborarea s-a încheiat”



Recomandarile redactiei
Transferul verii la Craiova, dat dispărut: ”Ce sens a mai avut aducerea lui?”
Transferul verii la Craiova, dat dispărut: ”Ce sens a mai avut aducerea lui?”
"Maxilar, ceafă și gât" Ce a spus antrenorul lui Union Saint-Gilloise după ce Darius Olaru a fost făcut KO
"Maxilar, ceafă și gât" Ce a spus antrenorul lui Union Saint-Gilloise după ce Darius Olaru a fost făcut KO
Pe ce loc se află Universitatea Craiova după primele două etape din Conference League
Pe ce loc se află Universitatea Craiova după primele două etape din Conference League
Craiova spală rușinile trecutului
Craiova spală rușinile trecutului
Cinci români au jucat în Europa League. Rezultatele serii
Cinci români au jucat în Europa League. Rezultatele serii
Alte subiecte de interes
FCSB - Farul Constanța 3-2. Ce spectacol în Ghencea! Roș-albaștrii obțin prima victorie în campionat
FCSB - Farul Constanța 3-2. Ce spectacol în Ghencea! Roș-albaștrii obțin prima victorie în campionat
Gigi Becali a anunțat fotbalistul care îi va lua locul lui Florinel Coman: ”Nu mă așteptam!”
Gigi Becali a anunțat fotbalistul care îi va lua locul lui Florinel Coman: ”Nu mă așteptam!”
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
Fostul fotbalist al lui Dinamo, ”printre cei mai buni” la debutul în Serie A!
Fostul fotbalist al lui Dinamo, ”printre cei mai buni” la debutul în Serie A! 
Damjan Djokovic a semnat cu CFR Cluj
Damjan Djokovic a semnat cu CFR Cluj 
Farul Constanța - FC Hermannstadt 3-2. Victorie importantă pentru Gică Hagi, după un meci nebun
Farul Constanța - FC Hermannstadt 3-2. Victorie importantă pentru Gică Hagi, după un meci nebun
CITESTE SI
S-a câștigat marele premiu la Loto 6/49, de peste 3,32 milioane de euro. Cât a costat biletul norocos

stirileprotv S-a câștigat marele premiu la Loto 6/49, de peste 3,32 milioane de euro. Cât a costat biletul norocos

VIDEO. Trei români, filmați când păcăleau numeroși pensionari în Marea Britanie, în fața unor bancomate. Au fost condamnați

stirileprotv VIDEO. Trei români, filmați când păcăleau numeroși pensionari în Marea Britanie, în fața unor bancomate. Au fost condamnați

Vucic, fostul președinte al Serbiei: Dacă vom câștiga alegerile, nu vom lăsa ambasadele străine să ne confiște victoria

stirileprotv Vucic, fostul președinte al Serbiei: Dacă vom câștiga alegerile, nu vom lăsa ambasadele străine să ne confiște victoria

Un angajat a cumpărat un bilet la loto uitat în spatele tejghelei și a câștigat 12 milioane de dolari. Compania l-a concediat

stirileprotv Un angajat a cumpărat un bilet la loto uitat în spatele tejghelei și a câștigat 12 milioane de dolari. Compania l-a concediat

Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!