După 1-1 contra lui Getafe, Universitatea Craiova a rezolvat rapid partida cu Inter Escaldes. Assad Al-Hamlawi și Ștefan Baiaram au înscris în primele 5 minute, iar oltenii au avut emoții doar pe final, după ce Borja Arellano a redus din handicap în minutul 77. Până la urmă, campioana României și-a asigurat victoria în urma reușitei lui Simon Elisor (86').

Filipe Coelho (46 de ani), antrenorul de la Universitatea Craiova, a tras primele concluzii după meciul din Andorra și s-a arătat mulțumit de jocul echipei sale.

Filipe Coelho: ”O victorie corectă”

Portughezul a descris meciul în trei cuvinte la flash-interviu: ”O victorie corectă”, ținând cont că Universitatea Craiova a deschis scorul încă din primele minute ale jocului.

"Da, sunt fericit cu mentalitatea pe care au arătat-o băieții pe teren, împotriva unei echipe bune. Cred că e o victorie corectă, sunt trei puncte foarte importante pentru noi și acum continuăm să muncim. Am vorbit dinainte, ideea era să începem cât mai puternic posibil, am vorbit în special de atitudine. De aia am vrut să începem foarte bine, pentru că am anticipat că putem să o facem.

Am mai avut ocazii și după ce am marcat cele două goluri, două ocazii clare și în debutul reprizei secunde. Am arătat și puțină oboseală dar cred că e un rezultat corect. Încercăm să ne odihnim cât mai bine posibil, înainte de meciul următor", a spus Coelho, la Digi Sport.

Datorită victoriei din Andorra, Universitatea Craiova și-a asigurat 400.000 de euro din partea UEFA, acesta fiind bonusul financiar acordat de forul european pentru un succes în faza principala din Conference League.

Universitatea Craiova, în faza principală Conference League. Rezultate și program