Britanicul Christian Horner a dezvăluit, pentru cotidianul The Times, motivele pentru care a fost demis anul trecut de la conducerea echipei austriece de Formula 1 Red Bull Racing, informează site-ul eurosport.fr.

Demis de Red Bull Racing din funcţiile de director general şi de "team principal" cu efect imediat pe 9 iulie 2025, Christian Horner a recunoscut că stilul său autocratic de conducere era contraproductiv pentru echipa austriacă, el confirmând zvonurile ce circulau la acea vreme.

Formula 1 | Christian Horner a dezvăluit de ce a fost dat afară de la echipa Red Bull

"Nu am primit niciodată o explicaţie clară, în afară de faptul că ei considerau că performanţa (echipei) scăzuse întrucâtva. Şi asta în ciuda faptului că, în cursa (anterioară), obţinuserăm pole position şi conduceam în Marele Premiu al Marii Britanii. Dacă nu ar fi fost vremea, probabil am fi câştigat. Au adăugat că doreau să adopte o altă direcţie. Când am insistat asupra subiectului - mai aveam şase ani de contract - mi s-a spus că era mai degrabă vorba despre ŤChristian Horner Racingť decât despre ŤRed Bull Racingť", a declarat englezul în vârstă de 52 de ani.

După douăzeci de ani la cârma echipei austriece, pe care a restructurat-o complet în urma preluării Jaguar Racing, cel care este căsătorit cu cântăreaţa Geri Halliwell a fost înlăturat după cursa sa de casă de la Silverstone. Acest lucru s-a întâmplat în timpul unui sezon 2025 marcat de declinul echipei în campionatul piloţilor, după patru titluri consecutive cucerite de Max Verstappen, dar şi în campionatul constructorilor, cedat deja celor de la McLaren în 2024.

Formula 1 | Christian Horner a dezvăluit de ce a fost dat afară de la echipa Red Bull

Cu imaginea pătată de o anchetă privind un "comportament inadecvat" care a vizat o angajată Red Bull, caz închis la nivel intern, dar soluţionat printr-o înţelegere financiară cu victima, Horner devenise nepopular în cadrul fabricii, unde încerca să controleze totul.

Sintagma "Christian Horner Racing" face aluzie la tendinţa sa de a lua decizii în mod unilateral, într-o organizaţie caracterizată printr-o ierarhie strictă, de sus în jos.În plin proces de negociere a contractului său, şi fără a invoca explicit acest aspect, RBR a decis să numească un lider la conducerea fiecăreia dintre entităţile pe care el le coordonase anterior: Red Bull Racing (echipa de F1 de pe circuit), Red Bull Technology (proiectarea şi fabricarea monoposturilor de curse, inclusiv pentru Racing Bulls), Red Bull Powertrains (motoare) şi Red Bull Advanced Technologies (inginerie în afara domeniului F1).

Această restructurare majoră a guvernanţei a implicat un cost pentru Red Bull Racing: 100,482 milioane de lire sterline, echivalentul a 118,86 milioane de euro, sumă plătită lui Christian Horner drept compensaţie pentru "pierderea funcţiei".

Acuzat luni la rând că nu delega suficient şi că încetinea procesele decizionale, Christian Horner s-a trezit în faţa provocării reprezentate de transformarea echipei, o schimbare care a căpătat o nouă dimensiune şi care, în cele din urmă, a depăşit capacitatea sa de gestionare, odată ce echipa a început să-şi proiecteze propriile motoare.