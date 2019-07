VIITORUL stie in sfarsit cu cine joaca in Europa League! Decizia luata de TAS in cazul blaturilor din Belgia

Viitorul a aflat cu cine va juca in Europa League.

TAS a decis ca Mechelen si Waasland-Beveren nu vor fi retrogradate in cazul meciului suspectat de trucaj din 11 martie 2018, astfel ca Antwerp va fi mai mult ca sigur adversara celor de la Viitorul in preliminariile Europa league.

Pe 1 iunie, camera de apel a comisiei de litigii a Federatiei belgiene de fotbal a achitat-o pe Waasland-Beveren, in timp ce Mechelen a fost privata de titlul de campioana a diviziei secunde si de promovarea in prima divizie, dar si de Cupa Belgiei si de participarea in cupele europene. Echipa era calificata pentru grupele Europa League datorita castigarii Cupei Belgiei. Locul lui Mechelen in prima divizie fusese atribuit lui Beerschot, clasata pe locul 2 in liga a doua.

Mechelen, Lokeren (care viza locul lui Beerschot) si Tubize (care cerea sa ramana in divizia a doua, iar Mechelen sa fie retrogradata la nivel de amatori) au facut apel la CBAS.

Viitorul - Antwerp in Europa League!

In urma deciziei CBAS, Mechelen este calificata in grupele Europa League, Standard Liege va disputa turul 3 preliminar al acestei competitii, iar Antwerp, echipa antrenata de Ladislau Boloni, o va intalni pe FC Viitorul Constanta in turul 2 preliminar, scrie ziarul L'Avenir.

Potrivit cotidianului La Derniere Heure, UEFA trebuie sa valideze decizia luata de CBAS. Dupa toate probabilitatile, forul fotbalistic european va respecta decizia acestui tribunal.

Echipa Gent pierde astfel speranta de a evolua in Europa League.

Prima mansa a duelului dintre Viitorul si Antwerp va avea loc in Belgia, pe 25 iulie, iar mansa secunda se va juca la Ovidiu, pe 1 august.