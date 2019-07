Honved - Universitatea Craiova | Oltenii au plecat sa-i bata pe unguri cu patru victorii consecutive in noul sezon! Cati fani vor face deplasarea in Ungaria: "Suntem favoriti!"

Craiova intalneste Honved in turul doi preliminar al UEFA Europa League.

Oltenii au plecat sa-i bata pe unguri la fotbal. Craiova are 4 victorii consecutive in noul sezon. 300 de fani ai Craiovei fac deplasarea la Gyor pentru meciul cu Honved.

La pariuri, Craiova e favorita cu Honved. Oltenii au numai victorii in noul sezon si vor sa ajunga in grupele Europa League.

"Suntem favoriti in mansa asta dubla. Cu 4 meciuri in 4 victorii sunt de felicitat baietii", spune Cartu.

Papura il contrazice, nu considera Craiova favorita.

Craiova va avea 300 de fani in Ungaria. Doi dintre ei au castigat un concurs si au calatorit alaturi de Cicaldau, Bancu si Mateiu.

"Asa cum a fost in Final 4 la handbal, asa cum a fost la echipa nationala sunt sigur ca va fi o rivalitate. Sunt romani in zona, la Viena, Bratislava sau chiar in Ungaria, vor sa fie alaturi de noi", spune Marcel Popescu.