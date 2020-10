TSKA Sofia anunta ASEDIU la poarta CFR-ului! Declaratii entuziaste ale antrenorului bulgar: "Vrem sa dam doua goluri in primele doua minute"

Antrenorul celor de la TSKA Sofia, Stamen Belcev, a vorbit despre meciul de joi seara contra CFR-ului.

Stamen Belcev a oferit o serie de declaratii entuziaste inaintea partidei din debutul grupelor Europa League. Antrenorul bulgarilor cunoaste bine tactica CFR-ului de a juca agresiv, iar acesta spune ca la meciul de joi TSKA va pune cat mai multa presiune asupra adversarilor.

"Cluj e o echipa extrem de agresiva, dar vom pune cat mai multa presiune asupra adversarului. Nu vom accepta sa jucam in propria jumatate de teren", a declarat Stamen Belcev la conferinta de presa.

TSKA Sofia are un moral bun inaintea meciului cu CFR. Bulgarii au prins incredere in fortele lor, mai ales dupa ce au reusit sa revina in meciul cu Basel din playoff-ul Europa League.

"TSKA isi va face jocul obisnuit, cu o posesie buna a mingii. Cluj e o echipa extrem de agresiva, vom incerca sa o supunem prin posesie. Vrem sa dam doua goluri in primele doua minute, chiar daca nu iese intotdeauna."

"Nu vom accepta sa jucam in propria jumatate de teren. Vom pune cat mai multa presiune asupra adversarului, o presiune avansata. Nu vrem sa provocam confuzie printre baietii nostri cu prea multe variante ale jocului rivalilor. Ii pregatim insa, ii punem in garda cum ne asteptam. Trebuie sa avem incredere, perseverenta, sa jucam ca impotriva lui BATE si Basel."

"Fiecare punct este important, pentru ca poate fi crucial. Grupa e puternica, nu exista echipe slabe. Cluj e foarte tare. Ne stim atuurile si slabiciunile. Suna ca un cliseu, dar vom incerca sa profitam de punctele noastre forte si sa le neutralizam pe cele ale adversarilor."

CFR Cluj este in grupa A, alaturi de TSKA Sofia, Young Boys Berna si AS Roma. Bulgarii sunt pe locul 4 al clasamentului in campionatul intern, iar in ultimele doua meciuri au scos doar doua rezultate de egalitate.