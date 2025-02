AICI poți vedea cum s-a desfășurat meciul PAOK Salonic - FCSB, scor 2-1, din play-off-ul UEFA Europa League



Ce a spus Florin Tănase după PAOK - FCSB 1-2



La finalul celor 90 de minute, Florin Tănase a lăudat prestația colegilor lui. Și mai ales reacția de după pauză, când FCSB a reușit să întoarcă soarta partidei.



"O seară bună pentru noi. O primă repriză câștigată de noi, avem avantaj. Am făcut un meci bun, am luat un avantaj bun pentru returul de la București. Se joacă, dar suntem încrezători. În prima repriză au avut golul acela, dar nu îmi aduc aminte de alte ocazii. Nu știu cât am suferit!



A fost un meci diferit față de cel din faza principală, cred eu că am jucat mai bine azi. Era normal să fie dificil, dar am demonstrat că suntem o echipă valoroasă. Îl știam pe Gheorghiță, am jucat contra lui la Iași, e un jucător de perspectivă. Mă bucur că a venit la noi, s-a integrat foarte repede, poate să crească aici.



La pauză am vorbit între noi că trebuie să marcăm și să întoarcem rezultatul, având avantaj numeric. Va fi incredibil pe Arena Națională, știm această atmosferă cu 50.000 de oameni. Nu va fi un meci ușor, dar cu ajutorul fanilor noștri putem să ne facem meci ușor. Simt că putem să ne batem de la egal la egal cu oricine. Trebuie să rămânem cu picioarele pe pământ, să fim umili", a declarat Florin Tănase, la finalul meciului de la Salonic.



FCSB visează la calificare



Meciul a început foarte greu pentru FCSB. PAOK a condus pe "Toumba", după golul marcat de Ally Samatta în minutul 21. Jocul s-a mai echilibrat pe parcursul primei reprize, iar gazdele au primit o lovitură chiar înainte de pauză. Veteranul Taison a încasat al doilea cartonaș galben, după ce s-a certat cu arbitrul belgian Lawrence Visser.



FCSB a profitat de avantajul numeric și a început perfect partea secundă. Andrei Gheorghiță a marcat primul său gol european, în minutul 50, chiar la prima sa apariție în cupele europene. Mai apoi, Joyskim Dawa a răsturnat scorul. Fundașul central a înscris, în minutul 60, în urma unei lovituri de colț.



S-a terminat 2-1 pentru FCSB, un succes uriaș pentru campioana României. Partida retur va avea loc pe 20 februarie, de la ora 19:45, pe Arena Națională. Campioana României va fi susținută de un stadion plin în acest meci decisiv.



Învingătoarea dintre FCSB și PAOK Salonic se va duela în optimile UEFA Europa League cu Eintracht Frankfurt sau Olympique Lyon. Adversara va fi stabilită după o nouă tragere la sorți.