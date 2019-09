"Sunt un trofeu mic, nimeni nu vrea sa ma castige?! Atunci de ce se bat atat de tare?" Modul inedit in care UEFA a prezentat noul trofeu Europa League

Astazi debuteaza noul sezon al grupelor Europa League, iar cei de la UEFA au pregatit un trailer special pentru prezentarea evenimentului.

Mereu Europa League, denumita Cupa Uefa pana in 2009, a fost considerata o competitie inferioara fata de Champions League, iar acest lucru este prezentat si in videoclipul de prezentare.

"Sunt un trofeu. Dar sunt unul de nimic, nu? Marile cluburi nu vor sa ma ridice, nu-i asa? Nimeni nu sarbatoreste castigarea mea. Nu ma arunca in aer plini de extaz si incantare. Nu se bucura, nu le pasa. Nu cantaresc nimic. Nu insemn nimic. Nu reprezint nimic. Sunt turneul in care ei nu vor sa joace. Nu vor sa castige.

Spune-le asta unor legende. Arat la fel. Simt la fel. Nu sunt unic. Sunt doar un premiu secund. Deci, de ce incearca toti atat de tare?

They don't want to win.

Tell that to some of the legends.

???? ???? ????#UEL pic.twitter.com/Inn82bJbk7