Sporting - Atletico, PRO X, 22:00! Situatie incredibila: 19 jucatori, suspendati pentru meciul de diseara!

Returul dintre Sportin si Atletico, transmis diseara de PRO X, se joaca intr-un context special pentru portughezi. Imediat dupa infrangerea din tur, a pornit furtuna la Sporting.

Patronul clubului, Bruno de Carvalho, a avut o iesire furioasa la adresa jucatorilor, pe care i-a numit "iresponsabili" si "copii rasfatati care habar n-au ce inseamna Sporting".

Iesirea oficialului i-a suparat pe jucatori, care s-au aliat ulterior si au semnat o scrisoare manifest care condamna atitudinea lui Bruno de Carvalho.

Conflictul a continuat cu o decizie soc - cei 19 jucatori care s-au rasculat impotriva patronului au fost suspendati pe termen nedeterminat.

Sporting Lisbon will only have six first team players available for tomorrow's game vs. Pacos ???? pic.twitter.com/JfCD32zi3C