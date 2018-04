Primul jucator PLECAT de la Steaua! Becali, dezvaluire de ultima ora: "A plecat deja!" Ce se intampla cu Budescu

Becali respinge discutiile despre tensiunile din lotul Stelei!

Patronul ros-albastrilor spune ca niciunul dintre jucatorii importanti nu va fi indepartat in vara, indiferent de modul in care se incheie lupta pentru titlu. Becali a vorbit cu Budescu si l-a iertat pe atacant pentru declaratiile de la finalul meciului cu Craiova. Budescu nu mai vrea sa plece. Benzar nu e nici el nemultumit la Steaua.

"Benzar a dat ieri telefon ca el n-a spus nicaieri, nimanui ca vrea sa plece. I-am zis sa stea linistit, ca eu nu cred ce se scrie. Pe Tanase l-am luat pe 4 luni, vom vedea ce facem, Pintilii mai are contract un an si jumatate. Nu ma intereseaza jucatorii pe care nu contam. Larie a plecat deja, am semnat contractul cu el. A renuntat el la ultimul an de contract, i-am dat banii pana la final, adica pana in aceasta vara.

De comun acord, am renuntat la anul pe care-l mai aveam.. Pe jucatorii care stiu ca vor pleca nu-i afecteaza discutiile astea. Benzar n-a zis ce se spune ca a zis. Budescu, daca-si vede de treaba, poate sa ramana la club. E baiat de mare caracter, asa l-am vazut. Mi-a spus ca nu mai pleaca, el ramane aici. De Alibec nu ne despartim decat daca avem o oferta. Eu vand pe oricine!", a spus Becali la PRO X.