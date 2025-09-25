Suporterii echipei PAOK Atena, antrenată de Răzvan Lucescu, au afişat, în pofida avertismentelor anterioare ale clubului, un banner prin care cereau ''oprirea genocidului'' şi ''excluderea'' Israelului din competiţiile sportive, în timpul meciului de miercuri contra lui Maccabi Tel Aviv (0-0) din cadrul Europa League, scrie EFE.

”Opriţi genocidul. Daţi-i Israelului un cartonaş roşu'”



''Opriţi genocidul. Daţi-i Israelului un cartonaş roşu'' se putea citi pe cele două bannere enorme afişate de fanii aflaţi într-unul dintre ultimele rânduri ale stadionului Toumba din Salonic, la începutul primei reprize.

Protestul a contrazis recomandările PAOK, care, cu câteva ore înainte de începerea meciului, a emis o declaraţie pe reţelele sale de socializare prin care le cerea fanilor să evite orice tip de acţiune care ar putea duce la o sancţiune pentru club.

''Postarea de bannere, mesaje sau steaguri cu conţinut politic poate duce la sancţiuni severe pentru clubul nostru. Trebuie să ne protejăm echipa în mod responsabil şi să nu-i permitem să joace fără sprijinul fanilor'', se arată în comunicatul clubului, citat de Agerpres.

Rezultatele și marcatorii din EL



FC Midtjylland - Sturm Graz 2-0

Au marcat: Oliver Christensen (autogol) 7, Ousmane Diao 89.

PAOK Salonic - Maccabi Tel Aviv 0-0

Dinamo Zagreb - Fenerbahce Istanbul 3-1

Au marcat: Dion Beljo 21, 51, Monsef Bakrar 90+5, respectiv Sebastian Szymanski 25.

Steaua Roşie Belgrad - Celtic Glasgow 1-1

Au marcat: Marko Arnautovic 65, respectiv Kelechi Iheanacho 56.

SC Freiburg - FC Basel 2-1

Au marcat: Patrick Osterhage 31, Maximilian Eggestein 57, respectiv Philip Otele 84.

Malmo FF - Ludogoreţ Razgrad 1-2

Au marcat: Lasse Berg Johnsen 79, respectiv Petar Stanic 8 - penalty, Eric Bille 23.

OGC Nice - AS Roma 1-2

Au marcat: Terem Moffi 77 - penalty, respectiv Evan Ndicka 52, Gianluca Mancini 55.

Real Betis Sevilla - Nottingham Forest 2-2

Au marcat: Cedric Bakambu 15, Antony 85, respectiv Igor Jesus 18, 23.

Sporting Braga - Feyenoord Rotterdam 1-0

A marcat: Fran Navarro 79.

Joi se vor disputa partidele: Lille - Brann Bergen, Go Ahead Eagles - FCSB (ambele de la 19:45), Aston Villa - Bologna, RB Salzburg - FC Porto, FC Utrecht - Olympique Lyon, Ferencvaros - Viktoria Plzen, Rangers - Genk, VfB Stuttgart - Celta Vigo, Young Boys Berna - Panathinaikos (toate de la ora 22:00).

Primele opt clasate se vor califica în optimile de finală, în timp ce formaţiile clasate pe locurile 9-24 vor juca un baraj pentru calificarea în optimi.

