Real Betis, formație la care joacă Antony, Hector Bellerin, Isco sau Giovani Lo Celso, a devenit a 19-a echipă calificată direct în faza principală din UEFA Champions League. Echipa condusă de Manuel Pellegrini a învins Elche, marți seară, scor 2-1, iar acum este sigură că nu mai poate pierde locul 5 din LaLiga.

Real Betis revine în Champions League după 21 de ani datorită locului extra obținut de Spania

Anglia și Spania sunt cele două țări care au obținut un loc suplimentar în ediția viitoare de Champions League datorită coeficientului obținut în actuala stagiune. Astfel, ocupantele locurilor 5 din Premier League și LaLiga obțin biletele la "masa bogaților".

Pentru Betis va fi doar a doua participare in istorie în Liga Campionilor. Precedenta data din sezonul 2005/2006, când andaluzii încheiau pe locul 3 o grupă din care mai făceau parte Liverpool, Chelsea și Anderlecht. Formația spaniolă își continua apoi parcursul în Cupa UEFA, unde era eliminată de Steaua în optimi (0-3, la general).

Pe parcursul ultimelor sezoane, Betis a fost o prezență constantă în Europa și Conference League. Formația din LaLiga are un coeficient solid, 74.500, și va intra în urna a doua la tragerea la sorți pentru faza principală din Champions League, arată calculele Football Meets Data.