PAOK Salonic – FCSB (joi, ora 22.00) e un meci cu o miză mare! Pentru că în joc e o calificare în optimilie Ligii Europa. Returul e programat pe Arena Națională (20 februarie, ora 19.45).

Chiar dacă vorbim despre o dublă atât de importantă, antrenorul lui PAOK, Răzvan Lucescu (55 de ani) a venit la conferință cu zâmbetul pe buze și a vorbit foarte degajat. Inclusiv când a primit niște întrebări mai „delicate“, Lucescu jr a avut un dialog simpatic cu reporterul din fața sa.

Reporter: În România, s-a scris că ați avut o ofertă de la Al-Ain și, a doua întrebare, ce ați simțit când l-ați auzit pe președintele FCSB (n.r. – patronul Gigi Becali) spunând că echipa lor e mai bună ca PAOK?

Răzvan Lucescu: Costas (n.r. – prenumele reporterului care era la microfon), la cele două întrebări nu trebuie să dau niciun răspuns. Te pup!

A plecat, apoi s-a întors la pupitru

După acest dialog, Răzvan Lucescu a dat să părăsească sala de conferință, însă a fost întors de la drum. Motivul? Unii reporteri ajunseseră mai târziu și pierduseră prima parte a conferinței.

„N-ați ratat nimic. Credeți-mă! Stați liniștiți“, a spus antrenorul lui PAOK, răzând. Apoi, s-a întors la microfon și a reluat dialogul cu reprezentanții mass-media.

Reporter: Se poate spune că e un meci-revanșă?

Răzvan Lucescu: Nu, nu (n.r. – zâmbește). Nu văd niciun meci-revanșă. E un meci de calificare. Punct. Nimic mai mult. Calificare în optimi. Sau, mă rog, o dublă, că acum vor fi două meciuri.

Mai e o surpriză pentru dumneavoastră poziția în care se află FCSB în Liga Europa și parcursul de până acum?

Dacă ne referim strict la imaginea fotbalului românesc în Europa, în ultimii ani, atunci parcursul FCSB-ului poate fi considerat o surpriză. Dar, din punctul meu de vedere, nu e o surpriză, pentru că FCSB are o tradiție în Europa, are un tricou foarte „greu“. Are această cultură a jocurilor din Europa. Deci, din punctul meu de vedere, ar fi trebuit să fie permanent în grupele europene. Pe de altă parte, sigur că în această grupă, ai o șansă în funcție de cum ești programat, unde începi, cum începi și lucrurile astea te pot ajuta foarte mult. FCSB a avut șansa să joace primul meci acasă și să câștige cu FK Rigas. Și, după aceea, sigur că le-a fost mai ușor cu motivația. Noi, în schimb, am început Liga Europa cu un meci foarte dur împotriva lui Galatasaray și acest lucru pe noi ne-a afectat. De asta revin și spun că foarte mult contează și momentul în care întâlnești o echipă. Noi, la PAOK, am avut un început complicat, dar cu mentalitatea puternică pe care am avut-o, ne-am redresat deși, la un moment dat, nimeni nu ne mai dădea vreo șansă. Noi, după patru meciuri, aveam un singur punct și, totuși, ne-am întors și ne-am calificat. Avem și noi experiența noastră în Europa.