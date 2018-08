RAPID VIENA 3-1 FCSB | Becali anunta CUTREMURUL in primul 11: "Timorati, fricosi!!! Joaca, ba, fotbal! Rapid Viena e prea slaba!" Prima reactie dupa dezastrul de la Viena

Becali crede ca FCSB pastreaza prima sansa la calificare in ciuda infrangerii de la Viena, cu Rapid.

Patronul FCSB e nemultumit de mai multi dintre jucatorii pe care i-a vazut in aceasta seara. Morutan, Ovidiu Popescu, Man si Florinel Coman l-au dezamagit. Vor fi schimbari multe in primul 11, spune Becali.

"Sansele de calificare sunt 60 pentru noi, 40 pentru ei. Asta e o echipa care nu ne poate scoate, e prea slaba fata de noi. Va fi altceva la Bucuresti. N-o sa mai joace Morutan... O sa fie altceva. O sa vedem, vom gasi o formula de echipa care sa marcheze goluri. O sa revina si Tanae, poate juca si el. Nu m-a surprins echipa de start, o stiam. Morutan e prea crud la nivelul asta. Pe Man poate l-am laudat prea mult, l-am ridicat in slavi... Eu v-am zis de ce nu am marcat goluri. La fundasi centrali... am luat goluri aiurea.

Daca Man si Coman erau in forma, dadeam 4-5. Nistor joaca in locul lui Morutan. Daca il aveam pe Nistor in seara asta stiti ce se intampla? Macel! N-ati vazut ca Ovidiu Popescu a atins mingea de 5 ori? Popescu a fugit de joc. S-a asezat in asa fel incat sa n-o primeasca. O sa cumpar fotbalisti pana cand fac o echipa de barbati adevarati sa joace fotbal adevarat. O sa iau si fundasi, si mijlocasi, si atacanti.

O sa iau la fotbalisti pana o sa leg o echipa de barbati, de fotbalisti adevarati! Un an, doi, trei, cat o dura... nu conteaza. Aveam mare incredere in Popescu, dar nu am auzit de el, nu l-am vazut. Va dati seama? Cu cine sa jucam? Coman, pac pasa la adversar. Trebuie sa munceasca mult, asa cred. Coman credea ca o sa joace el din talent toata viata. Dar nu e asa, tat. Are talent cat carul, dar nu joaca numai din talent. Astia de la Rapid Viena n-au cum sa ne bata pe noi. O sa vedeti la Bucuresti, stiu eu despre ce e vorba", a spus Becali la Digisport.