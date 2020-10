Steven Gerrard mizeaza pe calitatea lui Ianis Hagi! Antrenorul are asteptari mari inaintea meciului din Europa League: "Poate deschide orice aparare!"

Ianis Hagi a reusit o pasa de gol in ultima partida de campionat impotriva lui Livingston.

Internationalul roman este intr-o forma buna, iar Steven Gerrard se asteapta ca Rangers sa aduca toate cele trei puncte din partida de joi seara. Scotienii vor evolua impotriva lui Lech Poznan si pleaca ca favoriti, dupa ce in prima etapa i-au invins pe Standard Liege in deplasare cu 2-0.

La conferinta de presa de dinaintea partidei din Europa League, Steven Gerrard l-a laudat pe roman, spunand despre acesta ca a fost o achizitie reusita si ca Ianis s-a adaptat perfect la fotbalul din Scotia.

Gerrard este de parere ca Ianis este tipul de fotbalist care poate deschida orice aparare.

"Aici la Rangers incercam sa castigam fiecare partida. Este un grup extraordinar si incercam sa formam o echipa puternica. In meciurile de acasa trebuie sa obtinem un maxim de puncte."

"Ianis este in locul potrivit si chiar s-a acomodat bine aici in Glasgow. Noi vedem calitatea si abilitatile pe care el le are si de aceea l-am dorit in vara. Poate sa deschida orice aparare daca are parte de spatii."

"Plecam cu incredere dupa victoria de duminica, dar stim ca va fi un meci foarte greu cel cu Lech Poznan", a declarat Steven Gerrard la conferinta de presa.