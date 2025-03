MM Stoica, mesaj categoric după ce FCSB a părăsit Europa League

Iar Mihai Stoica, managerul general FCSB, a scris următorul mesaj pe rețelele social media: ”Am decolat în 9 iulie. Am aterizat acum!” , urmat de două inimi, una roșie și una albastră, simbolizând culorile lui FCSB.

Gigi Becali anunță transferuri la FCSB



Omul de afaceri crede că absențele lui Bîrligea și Olaru au cântărit greu în dubla cu Lyon și consideră că diferența de valoare dintre FCSB și echipele mari din Europa vine, în primul rând, din investițiile în jucători.



”Pe noi ne-a bătut Lyon cu 7-1, dar dacă aveam toată echipa, cu Bîrligea, Olaru, ne calificam. Câştigam meciul de acasă, eu aşa cred. Vom vedea acum la anul. Echipa asta va fi întărită cu vreo 3-4 jucători, încet-încet, cu paşi mici, ne îndreptăm acolo unde să nu mai luăm bătaie cu 4-0.



Îmi spunea nevastă-mea: ‘Băi, Gigi, ce ne bat ăştia’. În România, să dai mai mult de cinci milioane…nu dai. Ia toată selecţia din România, d-aia ne bat pe noi. Dar ei nu iau din România, nu au selecţie de 5 milioane, de 15-20 milioane. D-aia ne bat ei pe noi.



Hagi, care e marele Hagi, a demonstrat, a câştigat campionatul, dar a spus că nu are bani, e în play-out. Eu spun banii, banii, să iau 3-4 jucători, le măresc unora. Merg la următorul pas. Când are 25.000 de jucătorul, are încredere pe teren. Se simte mai puternic, toate trebuie să crească încet, încet”, a spus Gigi Becali după meci, la televiziunea Digi Sport.